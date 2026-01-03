Зеленський анонсував масштабні відставки голів ОВА: хто втратить посади

Президент України Володимир Зеленський анонсував призначення нових керівників кількох обласних адміністрацій. За його словами, нові голови повинні почати працювати вже наступного тижня.

Про підготовку рішень щодо призначення та заміни керівників ОВА президент повідомив на своїй сторінці у Telegram. Кадрові зміни плануються в обласних адміністраціях п'яти регіонів: Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей.

"Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", — заявив Зеленський.

Заміна керівників ОВА: хто обіймає посади зараз

Зазначимо, головою Тернопільської ОВА наразі є В'ячеслав Негода. Начальник Чернівецької ОВА — Руслан Запаранюк. У Полтавській ОВА тимчасовим виконувачем обов'язків начальника є Володимир Когут, а у Дніпропетровській — Владислав Гайваненко.

У Вінницькій обласній адміністрації начальника наразі немає взагалі після звільнення Сергія Борзова у червні 2024 року, а його першою заступницею є Наталя Заболотна.

Нагадаємо, 3 січня президент України Володимир Зеленський запропонував міністру оборони Денису Шмигалю посаду міністра енергетики та першого віцепрем'єр-міністра.

Пропозицію стати новим міністром оборони президент озвучив міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.

До того, 2 січня, Зеленський повідомив, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов очолить Офіс президента.