Василь Малюк прокоментував свою відставку з посади голови СБУ

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк іде з посади глави відомства.

Інформацію, яка раніше циркулювала у ЗМІ, він підтвердив на офіційних сторінках СБУ в соцмережах.

За його словами, він іде з посади керівника Служби, але залишається в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі завдаватимуть ворогу максимальної шкоди.

"Упевнений, що сильна та сучасна спецслужба — запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю у справедливий мир і розквіт України", — написав генерал-лейтенант.

Він подякував за підтримку колективу СБУ, побратимам і народу України, а також вшанував пам'ять тих, хто віддав життя за майбутнє країни.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з Малюком. У соцмережі він повідомив, що подякував голові СБУ за бойову роботу і запропонував зосередитися на асиметричних операціях.

Василь Малюк перед відставкою зустрівся з Володимиром Зеленським Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

"Доручив Василю Малюку зробити напрям наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ", — йдеться в повідомленні.

Новим головою СБУ став Євген Хмара. До призначення на цю посаду він був начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Фокус розповідав, чим він відомий.

Зазначимо, що одним із перших про відставку Василя Малюка повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Минулого тижня з посади керівника Головного управління розвідки пішов Кирило Буданов. Він очолив Офіс президента України. Його місце в ГУР зайняв Олег Іващенко.