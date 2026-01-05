Василий Малюк прокомментировал свою отставку с поста главы СБУ

Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк уходит с поста главы ведомства.

Информацию, которая ранее циркулировала в СМИ, он подтвердил на официальных страницах СБУ в соцсетях.

По его словам, он уходит с поста руководителя Службы, но остается в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб.

"Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", – написал генерал-лейтенант.

Он поблагодарил за поддержку коллектив СБУ, побратимов и народ Украины, а также почтил память тех, кто отдал жизнь за будущее страны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с Малюком. В соцсети он сообщил, что поблагодарил главу СБУ ха боевую работу и предложил сосредоточиться на ассиметричных операциях.

Василий Малюк перед отставкой встретился с Владимиром Зеленским Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", – говорится в сообщении.

Новым главой СБУ стал Евгений Хмара. Дот назначения на эту должность он был начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Фокус рассказывал, чем он известен.

Отметим, что одним из первых об отставке Василия Малюка сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

На прошлой неделе с поста руководителя Главного управления разведки ушел Кирилл Буданов. Он возглавил Офис президента Украины. Его место в ГУР занял Олег Иващенко.