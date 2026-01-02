Буданов возглавит Офис президента: у Зеленского сообщили новые подробности

Начальник главного управления разведки Кирилл Буданов станет главой Офиса президента Украины. Вскоре должен появиться официальный указ о назначении.

Сейчас продолжаются формальные процедуры по назначению Буданова руководителем Офиса. Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии "РБК-Украина".

У Литвина спросили, был ли уже назначен Буданов главой Офиса президента.

На момент написания новости на сайте Офиса президента отсутствует информация о назначении разведчика на должность главы ОП.

В то же время в своем посте Владимир Зеленский заявлял, что "предложил" Буданову возглавить Офис президента. И хотя далее в тексте президент говорит о поручении новому главе ОП, напрямую не указывалось, что Кирилл Буданов согласился возглавить Офис президента Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве государства, предложив главе ГУР Кириллу Буданову должность руководителя Офиса Президента. Он отметил специальный опыт в соответствующих направлениях и достаточный потенциал для достижения результатов на этой должности.

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины.

Этому предшествовали обыски НАБУ, которые провели у Андрея Ермака дома утром 28 ноября.

Кирилл Буданов был одним из главных претендентов на должность главы Офиса президента.