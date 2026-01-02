Буданов очолить Офіс президента: у Зеленського повідомили нові подробиці

Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов стане головою Офісу президента України. Незабаром має з'явитися офіційний указ про призначення.

Наразі тривають формальні процедури щодо призначення Буданова керівником Офісу. Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі "РБК-Україна".

У Литвина запитали, чи був уже призначений Буданов головою Офісу президента.

На момент написання новини на сайті Офісу президента відсутня інформація про призначення розвідника на посаду голови ОП.

Водночас у своєму пості Володимир Зеленський заявляв, що "запропонував" Буданову очолити Офіс президента. І хоча далі в тексті президент говорить про доручення новому голові ОП, безпосередньо не вказувалося, що Кирило Буданов погодився очолити Офіс президента України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в керівництві держави, запропонувавши голові ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу Президента. Він наголосив на спеціальному досвіді у відповідних напрямах і достатньому потенціалі для досягнення результатів на цій посаді.

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента України.

Цьому передували обшуки НАБУ, які провели в Андрія Єрмака вдома вранці 28 листопада.

Кирило Буданов був одним із головних претендентів на посаду голови Офісу президента.