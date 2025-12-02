Перестановка в ОП: кто возглавит Офис Зеленского и станет ли он "новым Ермаком"

Находясь в понедельник, 1 декабря с официальным визитом во Франции, президент Владимир Зеленский заявил, что перед тем, как принять решение о назначении нового главы своего Офиса он должен провести еще целый ряд дополнительных консультаций. Какая из фигурирующих в медийном кандидатском шорт-листе персона и почему именно может и должна оказаться в кресле, которое еще недавно занимал Андрей Ермак, выяснял Фокус.

Владимир Зеленский заявил, что должен провести дополнительные консультации перед тем, как назначить нового руководителя своего Офиса. Такой тезис глава государства озвучил в понедельник, 1 декабря на совместном брифинге со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Озвучивать, кто будет руководителем Офиса, я не буду, я хочу провести еще определенные консультации. Я их запланировал по возвращении в Украину и я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей, направления менеджмента и так далее. Фокусируемся больше на дипломатии и других важных направлениях. Безусловно, у нас есть достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", — акцентировал нынешний хозяин Банковой.

Заметим, что сейчас в контексте наиболее вероятных преемников Ермака, который, напомним, возглавлял Офис президента (ОП) с февраля 2020 года, чаще всего звучат имена действующего министра цифровой трансформации Михаила Федорова, бывшего премьера и действующего главы Минобороны Дениса Шмыгаля, действующей главы Кабмина Юлии Свириденко, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова, а также заместителя руководителя ОП по военным вопросам Павла Палисы.

Почему Офис президента должен возглавить человек, непосредственно причастный к фронту

По убеждению политолога Дмитрия Левуся, в конце концов вакантное кресло руководителя Офиса президента (ОП) вероятнее всего займет человек, деятельность которого непосредственно связана с вопросами безопасности и обороны, "поскольку в нынешнем контексте это было бы очень уместно и логично".

"Я думаю, под ситуативные критерии вполне "ложится" Павел Палиса, потому что, во-первых, он отвечает вызовам военного времени, а во-вторых, имеет опыт работы в Офисе президента. Кроме того, у него есть актуальные инициативы и наработки, направленные на работу в оборонной сфере и они не являются специфически искаженными через призму специальной службы, как, например, у господина Буданова, фамилия которого также значится в списке вероятных преемников Ермака. К тому же следует учитывать, что господин Буданов на занимаемой сейчас должности является крайне эффективным, поэтому его переход на Банковую был бы, думаю, неудачным кадровым решением", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По убеждению политолога, в украинских реалиях, по сути, техническая должность главы ОП априори является максимально политизированной: "Здесь можно вспомнить Табачника, Медведчука, Ложкина, Райнина, Балогу. Никто из этих фигур никогда не находился в политической тени и так уж исторически у нас сложилось, что вес этой должности стал априори преувеличенным. Поэтому, я считаю, что эта должность, которая за годы независимости Украины приобрела неслыханную аппаратную мощь, всегда будет привлекать общественное внимание".

Резюмируя, Дмитрий Левусь отметил, что, с учетом ситуации, в которой находится Украина, перекос "однозначно идет в сторону необходимости обеспечивать ход войны", а затем кандидатура Павла Палисы в ипостаси преемника Ермака была бы максимально приближенной к идеалу в смысле вызовов времени.

Какими критериями будет руководствоваться Зеленский, выбирая "нового Ермака"

В то же время политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом констатирует: "Когда мы слышим дискуссии о руководителе Офиса президента с точки зрения общественной оценки, то да, это конечно важно, но должны осознавать, что это не политическая и тем более не избирательная должность. Это — должность, которую должна занимать фигура, с которой прежде всего должно быть комфортно работать президенту Зеленскому — даже если часть общества ее не будет воспринимать. Подчеркиваю: глава ОП — это человек, который помогает президенту качественно выполнять его полномочия, точка. И если подходить к вопросу именно с этой точки зрения, то идеалов нет, впрочем, есть более-менее приемлемые фигуры".

К когорте "более-менее приемлемых фигур" эксперт, в частности, относит кандидатуры действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, а также бывшего премьера и действующего министра обороны Дениса Шмыгаля. "Эти люди неконфликтные и не один год работают бок о бок с действующим президентом. Но если НАБУ что-то обнародует впоследствии по "оборонке", то к фигуре Умерова могут, мягко говоря, возникнуть вопросы. Также звучит среди вероятных претендентов в преемники Ермака фамилия профильного министра Федорова, но он, как собственно и Буданов, которого тоже "сватают" в ОП, очень эффективен в нынешних своих карьерных ипостасях", — акцентирует Алексей Якубин, добавляя, что идеальной фигурой станет тот человек, который сведет на нет вероятность конфликтов с президентом Зеленским.

"В любом случае, мы не должны забывать о том, что за фигуру руководителя ОП целиком и полностью отвечает президент и она в первую очередь должна устраивать персонально его. Насколько я вижу, соответствующий кандидатский круг не такой широкий, как может показаться на первый взгляд. Думаю, потенциально здесь может сыграть свою роль Шмыгаль или Умеров — в меньшей степени Федоров или Палиса. Да, теоретически Палиса может возглавить ОП, но здесь вопрос заключается в том, насколько Зеленскому реально будет с ним удобно и комфортно фактически 24/7 контактировать", — резюмирует Алексей Якубин.

Действительно ли Буданов стал бы идеальным руководителем президентского Офиса

С учетом того, что в условиях полномасштабной войны Банковая де-факто сосредоточила в своих руках все рычаги властного функционала, акцентирует в разговоре с Фокусом политолог Олег Постернак, новым главой Офиса президента должен стать "универсальный солдат", который, прежде всего, сможет ровно контактировать с военными, будет иметь налаженные международные связи и при этом будет глубоко погруженным в перипетии внутриполитической жизни Украины.

"Учитывая, что должность руководителя Офиса президента — это в первую очередь точка опоры главы государства, которой он с отставкой Ермака лишился, думаю, здесь уместной стала бы фигура военного. И в данном случае речь идет не столько о комфорте непосредственно Зеленского, сколько о необходимости понимания этим человеком-функцией потенциальных путей выхода Украины из войны. Кроме того, этот человек должен обеспечить надлежащего уровня коммуникацию с комбригами и военной средой в целом в контексте мобилизационных вопросов", — отмечает эксперт.

Под все очерченные критерии, по мнению Олега Постернака, идеально подпадает действующий глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Именно 39-летний главный разведчик Украины, убежден политолог, был бы очень удачной заменой Ермака.

"Аргументы о том, что в случае перехода Буданова на Банковую ГУР посыплется, выглядят слабыми, поскольку первый заместитель Буданова Скибицкий довольно часто его заменяет, причем в очень важных делах. И вообще — наше ГУР работает как швейцарские часы: там четко налажены контакты профессиональных украинских разведчиков по всем горизонталям и вертикалям. Я бы даже сейчас говорил бы о существующей и действенной школе Буданова, ведомство которого зарекомендовало себя в качестве высших профи. Поэтому, как по мне, нет проблемы в том, кто возглавит ГУР, а вот вопрос, есть ли на кадровой скамье Зеленского такие универсально-профессиональные фигуры, как сам Буданов, который разбирается не только в безопасности, но и в политических аспектах действительно существует. По моему мнению, авторитет, международные связи и в целом безоговорочная мощь Буданова — это как раз то, что сейчас нужно Украине", — констатирует эксперт.

При этом, ссылаясь на собственные осведомленные источники Олег Постернак отмечает, что Офис президента может возглавить вице-премьер и профильный министр Михаил Федоров, который якобы уже дал указание своему ближайшему окружению готовиться к переезду на улицу Банковую: "На самом деле Федоров — это тоже неплохая фигура, которая находится рядом с президентом, начиная с 2019 года и которую Ермак, несмотря на непреодолимое желание так и не смог выбить из обоймы приближенных к Владимиру Зеленскому людей".

Впрочем, ключевой сейчас вопрос, по мнению политолога, заключается не столько в имени нового главы ОП, сколько в том, насколько президент Владимир Зеленский реально стремится трансформировать значимость этой должности, "потому что Ермак очень много на себя набрал всего — от откатов, кадровых и вещей по безопасности до внешней политики".

В результате, заключает Олег Постернак, подобной фигуры, которая заменила бы Андрея Ермака "в его размахе и фактуре", пока нет, а затем эту должность "необходимо функционально разделить, в частности реальную дипломатию вернуть в руки МИД и т.д.". Тот факт, что теперь уже бывший руководитель президентского Офиса "максимально зажал" в своих руках властные рычаги, резюмирует политолог, является далеко не плюсом, а наоборот минусом, которой существенно навредил воюющей Украине.