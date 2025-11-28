Расследовать нельзя закрывать глаза: что будет после обысков НАБУ у главы ОП Ермака

По неофициальным данным, обыски НАБУ и САП у Андрея Ермака стали новым этапом антикоррупционной операции "Мидас" и уже вызвали политические дискуссии относительно его дальнейшей роли в команде власти. Фокус выяснил, какие последствия могут иметь эти действия для руководителя Офиса президента, внутренней политики и реакции международных партнеров.

НАБУ и САП провели обыски в кабинете руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Утром 28 ноября на территорию правительственного квартала вошли около 10 детективов и прокуроров. Операция проходит в рамках санкционированного расследования, детали которого бюро обещает раскрыть позже.

Сам Ермак оперативно отреагировал в своем Telegram-канале, подтвердив факт обысков.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", — написал он, добавив, что предоставляет полный доступ в помещение и сотрудничает с адвокатами.

Обыски у Ермака, по неофициальным данным, — часть антикоррупционной кампании, начатой НАБУ в ноябре 2025 года операцией "Мидас", направленной на разоблачение схем в энергетической сфере. Ранее детективы проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича и фигурантов, связанных с министром энергетики Германом Галущенко и экс-министрами обороны.

Судьба Андрея Ермака после обыска: оставит ли он должность, или все останется как есть

Политолог Тарас Загородний считает, что эти действия не имеют достаточной юридической конкретики, чтобы привести к значительным кадровым изменениям.

"НАБУ отпустила Миндича, не применив меру пресечения, не объявив его в международный розыск и не арестовав имущество. Подозрения в отношении министра энергетики Германа Галущенко не предъявлены. Есть лишь набор записей, которые не связаны с конкретными фактами или правонарушениями", — подчеркивает Фокусу Загородний.

Он убежден, что президент Владимир Зеленский оставит Ермака на должности, несмотря на давление. Политолог считает, что попытки инициировать кадровые изменения в нынешних условиях являются частью более широкой стратегии, направленной на принуждение украинской власти к политическим уступкам, которые могут привести к ослаблению позиций в переговорах с Россией.

"Даже если произойдут громкие увольнения, это не решит системных проблем и не изменит стратегической ситуации. Такие действия могут быть использованы для давления с целью принудить Украину к капитуляции", — отмечает эксперт.

Загородний делает вывод, что Украина должна сосредоточиться на укреплении собственных позиций — как на внутреннем, так и на внешнем фронтах. Вместо заботы о том, как воспримут действия Киева союзники, необходимо демонстрировать силу и способность к самостоятельной защите национальных интересов.

"Есть армия, есть возможности для развития вооружений, и именно от этого зависит, как с нами будут разговаривать. Не нужно заглядывать в рот другим — необходимо четко отстаивать собственную позицию", — заключает политолог.

Политтехнолог, ветеран российско-украинской войны Виктор Таран утверждает, что трудно сейчас спрогнозировать судьбу Андрея Ермака.

"Единственное, что могу сказать, что незаменимых людей нет. В мире более 40 млн граждан Украины, и среди них точно можно найти новых "эффективных менеджеров", которые будут способны усилить управленческую президентскую вертикаль", — говорит Фокусу эксперт.

Обыск НАБУ у Ермака: как на это отреагируют партнеры

Тарас Загородний еще раз подчеркивает, что Украина должна сосредоточиться на защите собственных национальных интересов и не придавать чрезмерного значения мнениям западных союзников.

"Мы меньше должны думать о союзниках, потому что некоторые из них готовы действовать в ущерб Украине. Многие из европейских и западных лидеров воспринимают сопротивление Украины как препятствие для сохранения экономических связей с Россией, в частности для получения прибыли от торговли российскими энергоносителями", — отмечает политолог.

Он напоминает о визите канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони 16 июня 2022 года, когда они пытались убедить украинское руководство пойти на компромиссы, которые фактически означали бы капитуляцию.

Загородний подчеркивает, что настоящее уважение в международных отношениях достигается силой, а не зависимостью от мнения других.

"С вами будут общаться, если вы сильны. Примером является нынешний президент Сирии Ахмед Хусейн Аш-Шараа, с которым вынуждены вести диалог, несмотря на все обвинения, именно из-за его способности удерживать власть и сохранять контроль над территорией", — отмечает эксперт.

Он призывает Украину сосредоточиться на развитии собственных оборонительных возможностей, в частности на производстве ракет дальностью 2-3 тысячи километров и нанесении ударов по территории агрессора.

А вот Виктор Таран считает, любые коррупционные скандалы на таком уровне приобретают стратегическое значение. В контексте войны и значительной зависимости от международной поддержки, сомнения в добропорядочности ключевых фигур власти превращаются в фактор, который может подорвать доверие партнеров. Андрей Ермак, как человек, который координирует ключевые государственные процессы, кадровые назначения и международные переговоры, является не просто чиновником, а символической фигурой украинской исполнительной власти.

"Обыски у такой фигуры воспринимаются в столицах союзников не как внутренняя юридическая процедура, а как индикатор зрелости или незрелости украинской политической машины. В ситуации, когда страна просит миллиардные пакеты помощи любые сомнения в добропорядочности высшего руководства становятся фактором риска", — отмечает Таран.

Политтехнолог подчеркивает, что решающим является не только установление фактов самим следствием, но и реакция политической власти. Ключевым вопросом остается, способна ли власть продемонстрировать готовность брать на себя ответственность и действовать в соответствии с принципами верховенства права, или ограничится формальными заявлениями. Каждый подобный эпизод формирует международное репутационное поле Украины, которое может либо укреплять ее позиции, либо вызывать потерю доверия со стороны партнеров.

"И конечно не стоит переживать за переговорную позицию Украины. Ее устойчивость обеспечивают более полутора миллионов солдат и офицеров сил обороны Украины. И именно на них надо опираться власти в переговорах. Потому что только их несокрушимость гарантирует нам справедливый мир, а не капитуляцию и сдачу территорий. Надеюсь увидеть эту поддержку в Бюджете 2026 года", — заключает Таран.

Напомним, что 24 ноября издание УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что якобы Ермак готовит новый "удар" по САП. По данным журналистов, глава Офиса президента поставил задачу готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.