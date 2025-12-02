Как отставка Ермака может приблизить мир: в Telegraph объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский уволил второго самого влиятельного человека Украины — Андрея Ермака — с должности главы Офиса президента. Отставка произошла через несколько часов после того, как сотрудники НАБУ и САП провели обыски в его доме.

Отставка Андрея Ермака получила широкую поддержку со стороны ключевых членов политической коалиции президента Владимира Зеленского. А теперь может приблизить мир в Украине. Об этом говорится в колонке Семуэля Рамани в The Telegraph.

В начале ноября депутат "Слуги народа" Федор Вениславский подтвердил, что внутри партии идут дискуссии относительно будущего Ермака. Эти внутренние дебаты превратились в публичные призывы после того, как обыски НАБУ и будущая отставка Ермака стали неизбежными.

Кроме того, что это усилило дистанцирование Зеленского от назревавших коррупционных скандалов, отставка Ермака имеет серьезные последствия для мирного процесса. Поскольку интенсивная дипломатия под эгидой США не привела к прорыву в вопросе прекращения огня, Ермак возглавил переговорную команду Украины.

Во время последнего процесса переговоров Ермак категорически отверг возможность передачи украинских территорий России. Это был ответ на угрозу российского президента Владимира Путина "воевать до последнего украинца".

Учитывая центральную роль Ермака в процессе мирных переговоров Украины, его уход выглядит как молчаливое признание того, насколько далеко реальное заключение перемирия. Однако отставка Ермака может быть и положительным моментом — это может помочь восстановить напряженные отношения Украины с администрацией президента Дональда Трампа и проложить путь к прагматичному решению войны.

Еще до возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года Ермак имел напряженные отношения с командой тогда еще кандидата от Республиканской партии.

Украинка по происхождению, республиканская конгрессменка из Индианы Виктория Спарц возглавила публичную кампанию команды MAGA против Ермака, утверждая, что он поддерживал тайные связи с Россией и поручил своему заместителю Олегу Татарову препятствовать антикоррупционным расследованиям.

Когда Трамп давил на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки России, пропасть между Ермаком и Белым домом увеличилась. В частных разговорах Ермак намекал, что в команде Трампа много российских агентов.

В октябре Рамани понял, что резкая риторика Ермака усиливала антипатию к лидерству Зеленского в окружении Трампа. Ермак стал символом украинской коррупции и неблагодарности за военную помощь США среди республиканцев.

Зато уход Ермака открывает путь для более дружественных к Трампу фигур, которые смогут усилить свой авторитет в составе украинской переговорной команды.

Руководитель военной разведки ГУР Кирилл Буданов встретился на этой неделе в Абу-Даби с министром армии США Дэном Дрисколлом и публично отметил потенциально решающую роль Трампа в прекращении войны в Украине.

Поскольку статус бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова как собеседника Вашингтона может снизиться из-за расследования НАБУ, дипломатический авторитет Буданова может соответственно возрасти.

При условии, что Россия продолжит безжалостные бомбардировки украинских гражданских лиц и контрпродуктивную тактику затягивания, бескомпромиссная позиция, которую озвучивал Ермак, в отношении территориальных уступок сохранится. Тем не менее, ожидается, что Трамп снова будет давить на Зеленского по этому вопросу после визита в Москву его доверенных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Новый переговорщик, не имеющий багажа жестких заявлений в прошлом, может быть готов принять тяжелые решения, необходимые для мира в Украине, считает автор колонки.

"Поскольку Путин также уволил Дмитрия Козака, российского переговорщика, который регулярно общался с Ермаком, с его должности, мирный процесс наконец может приобрести новую динамику. Уход Ермака и обещание Зеленского реформировать администрацию президента Украины должны временно усилить политические позиции президента в условиях войны. Это может стать еще более длительным благом для перспектив мира в Украине", — убежден Рамани.

Напомним, 28 ноября стало известно, что Андрей Ермак написал заявление на увольнение. Зеленский сообщил, что состоится перезагрузка Офиса президента.

После освобождения Ермака на встречу с представителями президента США Дональда Трампа поехал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Сам Ермак заявил, что не злится на президента, потому что они всегда были друзьями.