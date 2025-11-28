Отставка Ермака: стало известно, кто в Майами встретится с посланцами Трампа вместо руководителя ОП
Из-за отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Майами вместо него на встречу с представителями президента США Дональда Трампа поедет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Там Умеров проведет встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.
Он уточнил, что Андрей Ермак планировал вылететь в Майами, чтобы провести переговоры с командой Трампа относительно следующих шагов в подготовке мирного соглашения, однако эту встречу отменили.
А потом Миллер отметил, что нашлась замена Ермаку.
"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланцами Трампа в этот уикенд", — подчеркнул журналист.
Напомним, 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке.
В этот же день Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя ОП.