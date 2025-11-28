Відставка Єрмака: стало відомо, хто в Маямі зустрінеться з посланцями Трампа замість керівника ОП

Через відставку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака до Маямі замість нього на зустріч з представниками президента США Дональда Трампа поїде секретар РНБО Рустем Умеров.

Там Умеров проведе зустріч зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером, пише журналіст Financial Times Кристофер Міллер.

Він уточнив, що Андрій Єрмак планував вилетіти до Маямі, щоб провести переговори з командою Трампа щодо наступних кроків у підготовці мирної угоди, проте цю зустріч скасовали.

А згодом Міллер зазначив, що знайшлась заміна Єрмаку.

"Мені повідомили, що Рустем Умеров все ж зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цього вікенду", — наголосив журналіст.

Пост Міллера Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

У цей же день Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП.