Як відставка Єрмака може наблизити мир: у Telegraph пояснили

Президент України Володимир Зеленський звільнив другу найвпливовішу людину України — Андрія Єрмака — з посади голови Офісу президента. Відставка сталася через декілька годин після того, як співробітники НАБУ та САП провели обшуки в його будинку.

Відставка Андрія Єрмака отримала широку підтримку з боку ключових членів політичної коаліції президента Володимира Зеленського. А тепер може наблизити мир в Україні. Про це йдеться в колонці Семуеля Рамані The Telegraph.

На початку листопада депутат "Слуги народу" Федір Вєніславський підтвердив, що всередині партії точаться дискусії щодо майбутнього Єрмака. Ці внутрішні дебати перетворилися на публічні заклики після того, як обшуки НАБУ та майбутня відставка Єрмака стали неминучими.

Окрім того, що це посилило дистанціювання Зеленського від корупційних скандалів, що назрівали, відставка Єрмака має серйозні наслідки для мирного процесу. Оскільки інтенсивна дипломатія під егідою США не привела до прориву у питанні припинення вогню, Єрмак очолив переговорну команду України.

Відео дня

Під час останнього процесу переговорів Єрмак категорично відкинув можливість передачі українських територій Росії. Це була відповідь на погрозу російського президента Володимира Путіна "воювати до останнього українця".

Важливо

Єрмак відхилив пропозицію Кулеби налагодити контакт із зятем Трампа: "Кушнер ні до чого"

З огляду на центральну роль Єрмака в процесі мирних переговорів України, його відхід виглядає як мовчазне визнання того, наскільки далеко реальне укладання перемир'я. Однак відставка Єрмака може бути і позитивним моментом — це може допомогти відновити напружені відносини України з адміністрацією президента Дональда Трампа і прокласти шлях до прагматичного вирішення війни.

Ще до повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року Єрмак мав напружені відносини з командою тоді ще кандидата від Республіканської партії.

Українка за походженням, республіканська конгресменка з Індіани Вікторія Спарц очолила публічну кампанію команди MAGA проти Єрмака, стверджуючи, що він підтримував таємні зв'язки з Росією і доручив своєму заступнику Олегу Татарову перешкоджати антикорупційним розслідуванням.

Коли Трамп тиснув на Україну, щоб вона погодилася на територіальні поступки Росії, прірва між Єрмаком і Білим домом збільшилася. У приватних розмовах Єрмак натякав, що в команді Трампа багато російських агентів.

У жовтні Рамані зрозумів, що різка риторика Єрмака підсилювала антипатію до лідерства Зеленського в оточенні Трампа. Єрмак став символом української корупції та невдячності за військову допомогу США серед республіканців.

Натомість відхід Єрмака відкриває шлях для більш дружніх до Трампа фігур, які зможуть посилити свій авторитет у складі української переговорної команди.

Керівник військової розвідки ГУР Кирило Буданов зустрівся цього тижня в Абу-Дабі з міністром армії США Деном Дрісколлом і публічно наголосив на потенційно вирішальній ролі Трампа в припиненні війни в Україні.

Оскільки статус колишнього міністра оборони України Рустема Умерова як співрозмовника Вашингтона може знизитися через розслідування НАБУ, дипломатичний авторитет Буданова може відповідно зрости.

За умови, що Росія продовжить безжальні бомбардування українських цивільних осіб і контрпродуктивну тактику затягування, безкомпромісна позиція, яку озвучував Єрмак, щодо територіальних поступок збережеться. Тим не менш, очікується, що Трамп знову буде тиснути на Зеленського щодо цього питання після візиту до Москви його довірених посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Новий переговорник, який не має багажу жорстких заяв у минулому, може бути готовий прийняти важкі рішення, необхідні для миру в Україні, вважає автор колонки.

"Оскільки Путін також звільнив Дмитра Козака, російського переговорника, який регулярно спілкувався з Єрмаком, з його посади, мирний процес нарешті може набути нової динаміки. Відхід Єрмака і обіцянка Зеленського реформувати адміністрацію президента України повинні тимчасово посилити політичні позиції президента в умовах війни. Це може стати ще більш тривалим благом для перспектив миру в Україні", — переконаний Рамані.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Андрій Єрмак написав заяву на звільнення. Зеленський повідомив, що відбудеться перезавантаження Офісу президента.

Після звільнення Єрмака на зустріч з представниками президента США Дональда Трампа поїхав секретар РНБО Рустем Умеров.

Сам Єрмак заявив, що не злиться на президента, тому що вони завжди були друзями.