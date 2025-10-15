Денис Шмыгаль отмечает 50-летие: установил рекорд среди украинских политиков

15 октября 2025 года премьер-министр Украины в 2020-2025 годах, ныне министр обороны Денис Шмыгаль отмечает свое 50-летие. За пять лет он установил исторический рекорд — самое долгое пребывание на посту главы правительства со времен независимости Украины.

Денис Шмыгаль возглавлял Кабинет Министров Украины с марта 2020 года до середины июля 2025-го. После завершения премьерской каденции он был назначен министром обороны Украины. За время пребывания на посту Шмыгаль вошел в историю как политик, который дольше всех руководил правительством независимого государства.

Денис Анатольевич Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Высшее образование получил в Государственном университете "Львовская политехника" по специальности "менеджмент в производственной сфере (машиностроение)", получив диплом инженера-экономиста. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по экономическим наукам.

Профессиональную деятельность Шмыгаль начал в 1990-х годах. В течение 1995-2009 годов он занимал финансовые и руководящие должности на предприятиях Львова, среди которых АК "Электронбанк", ОАО "Львовский автобусный завод" и ООО "ЛА ДИС". Впоследствии стал директором по развитию на "Львовском автобусном заводе", а позже возглавил ООО "Росанинвест".

В 2009 году Шмыгаль перешел на государственную службу, возглавив управление экономики Львовской областной государственной администрации. С 2012 по 2013 год он был директором департамента экономического развития ЛОГА, а также руководил Институтом регионального развития.

Политическую карьеру Шмыгаль начал в 2014 году, когда баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 121-му округу на Львовщине. В 2015 году он участвовал в выборах во Львовский областной совет от партии "Народный контроль" и одновременно работал заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

В 2015-2017 годах Шмыгаль вернулся к бизнесу, занимая должности вице-президента и генерального директора ООО ТВК "Львовхолод". После этого стал заместителем генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго" и директором Бурштынской ТЭС.

Политический прорыв произошел в 2019 году, когда президент Владимир Зеленский назначил Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Уже через несколько месяцев он стал вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий, а 4 марта 2020 года возглавил Кабинет Министров Украины.

Денис Шмыгаль Фото: УНІАН

Период его премьерства пришелся на пандемию COVID-19, экономические вызовы и полномасштабную войну, начатую Россией в 2022 году. Шмыгаль сумел обеспечить стабильность работы правительства, поддержать макроэкономическое равновесие, запустить реформу децентрализации и продвинуть евроинтеграционный курс Украины.

Денис Шмыгаль продвинул евроинтеграционный курс Украины Фото: УНІАН

