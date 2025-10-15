Підтримайте нас RU
Денис Шмигаль відзначає 50-річчя: встановив рекорд серед українських політиків

Денис Шмигаль відзначає своє 50-річчя | Фото: kmu.gov.ua

15 жовтня 2025 року прем’єр-міністр України у 2020–2025 роках, нині міністр оборони Денис Шмигаль відзначає своє 50-річчя. За п’ять років він встановив історичний рекорд — найдовше перебування на посаді голови уряду з часів незалежності України.

Денис Шмигаль очолював Кабінет Міністрів України з березня 2020 року до середини липня 2025-го. Після завершення прем’єрської каденції він був призначений міністром оборони України. За час перебування на посаді Шмигаль увійшов в історію як політик, який найдовше керував урядом незалежної держави.

Денис Анатолійович Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Вищу освіту здобув у Державному університеті "Львівська політехніка" за спеціальністю "менеджмент у виробничій сфері (машинобудування)", отримавши диплом інженера-економіста. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію з економічних наук.

Професійну діяльність Шмигаль розпочав у 1990-х роках. Упродовж 1995–2009 років він обіймав фінансові та керівні посади на підприємствах Львова, серед яких АК "Електронбанк", ВАТ "Львівський автобусний завод" і ТОВ "ЛА ДІС". Згодом став директором із розвитку на "Львівському автобусному заводі", а пізніше очолив ТОВ "Росанінвест".

У 2009 році Шмигаль перейшов на державну службу, очоливши управління економіки Львівської обласної державної адміністрації. З 2012 по 2013 рік він був директором департаменту економічного розвитку ЛОДА, а також керував Інститутом регіонального розвитку.

Політичну кар’єру Шмигаль розпочав у 2014 році, коли балотувався до Верховної Ради як самовисуванець по 121-му округу на Львівщині. У 2015 році він брав участь у виборах до Львівської обласної ради від партії "Народний контроль" і водночас працював заступником начальника головного управління Міндоходів у Львівській області.

У 2015–2017 роках Шмигаль повернувся до бізнесу, обіймаючи посади віцепрезидента та генерального директора ТзОВ ТВК "Львівхолод". Після цього став заступником генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго" і директором Бурштинської ТЕС.

Політичний прорив відбувся у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Уже за кілька місяців він став віцепрем’єр-міністром і міністром розвитку громад та територій, а 4 березня 2020 року очолив Кабінет Міністрів України.

Фото: УНІАН

Період його прем’єрства припав на пандемію COVID-19, економічні виклики та повномасштабну війну, розпочату Росією у 2022 році. Шмигаль зумів забезпечити стабільність роботи уряду, підтримати макроекономічну рівновагу, запустити реформу децентралізації та просунути євроінтеграційний курс України.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолював уряд протягом понад п’яти років — найдовше за всю історію незалежної України.

