Запрет на выезд Ермаку: в ГПСУ назвали "письмо пограничникам" фейком

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко назвал фейком информацию нардепа Алексея Гончаренко о якобы письме с запретом выпускать за границу экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Сообщение о якобы запрете на выезд за границу Ермака Дейнеко прокомментировал "Зеркалу недели". По словам главы ГПСУ, он не присылал подобных документов.

"Это фейк. Я таких писем НЕ НАДСАЖИВАЛ", — написал Дейнеко в ответе журналистам.

О том, что пограничникам якобы запретили выпускать из Украины Андрея Ермака, сообщил 1 декабря народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Нардеп заявил. что соответствующее письмо поступило на пограничные пункты пропуска.

Журналисты отметили, что по закону основанием для запрета на выезд может быть только решение суда об избрании меры пресечения и установлена обязанность не выезжать за пределы Украины, а Национальное антикоррупционное бюро еще не объявляло никаких подозрений Андрею Ермаку. Кроме того, бывший глава ОП призывного возраста, не является отцом трех несовершеннолетних детей и неизвестно о каких-либо его проблемах со здоровьем, из-за которых он может быть непригодным к военной службе — поэтому во время военного положения он априори является невыездным.

Увольнение Ермака: детали

Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака утром 28 ноября, однако по их результатам пока никому подозрения не объявляли.

Издание Financial Times в тот же день писало, что обыски были связаны с делом о коррупции в энергетике и "Операцией Мидас".

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 ноября подписал указ об увольнении главы ОП.

Ермак в интервью Finantial Times заявил, что не держит зла на Зеленского из-за отставки, поскольку еще до назначения на должность главы ОП президент был его другом.