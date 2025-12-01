Заборона на виїзд Єрмаку: в ДПСУ назвали "лист прикордонникам" фейком

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко назвав фейком інформацію нардепа Олексія Гончаренка про нібито лист із забороною випускати за кордон екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Повідомлення про нібито заборону на виїзд за кордон Єрмака Дейнеко прокоментував "Дзеркалу тижня". За словами голови ДПСУ, він не надсилав подібних документів.

"Це фейк. Я таких листів НЕ НАДСИЛАВ", — написав Дейнеко у відповіді журналістам.

Про те, що прикордонникам нібито заборонили випускати з України Андрія Єрмака, повідомив 1 грудня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Нардеп заявив. що відповідний лист надійшов на прикордонні пункти пропуску.

Журналісти зазначили, що згідно з законом підставою для заборони на виїзд може бути лише ухвала суду про обрання запобіжного заходу та встановлений обов’язок не виїжджати за межі України, а Національне антикорупційне бюро ще не оголошувало жодних підозр Андрію Єрмаку. Крім того, колишній голова ОП призовного віку, не є батьком трьох неповнолітніх дітей та невідомо про будь-які його проблеми зі здоров'ям, через які він може бути непридатним до військової служби — тож під час воєнного стану він апріорі є невиїзним.

Звільнення Єрмака: деталі

Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки у Єрмака вранці 28 листопада, проте за їх результатами наразі нікому підозри не оголошували.

Видання Financial Times того ж дня писало, що обшуки були пов'язані зі справою щодо корупції в енергетиці та "Операцією Мідас".

Президент України Володимир Зеленський ввечері 28 листопада підписав указ про звільнення голови ОП.

Єрмак в інтерв'ю Finantial Times заявив, що не тримає зла на Зеленського через відставку, оскільки ще до призначення на посаду голови ОП президент був його другом.