Может писать и даже говорить: в Украине запустили ИИ-двойника Михаила Федорова

В Украине впервые цифровизировали министра с помощью искусственного интеллекта. Теперь с двойником главы Минцифры Михаила Федорова можно пообщаться в Telegram, а вскоре такая возможность появится и у пользователей WhatsApp.

Чат-бот будет собирать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду министерства и "Дії". Своего двойника сам Федоров представил на IT Arena 2025. Об этом "24 Каналу" сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Через чат-бот украинцы могут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг, прислать резюме, чтобы присоединиться к команде, рассказать о проблемах с госуслугами, задать вопрос или получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту", — подчеркнул министр.

Он убежден, что эта инициатива — шаг в новую эру взаимодействия между украинцами и государством. Цифровой двойник Федорова отвечает живым языком и может общаться как текстом, так и аудио. При этом он имеет голос чиновника.

Двойник работает на платформе n8n, а для озвучивания были использованы технологии ElevenLabs. Чатбот пользуется информацией из открытых источников и пока обучается. Он не будет давать индивидуальные рекомендации, ведь не имеет доступа к персональным данным. Важную информацию гражданам советуют все же проверять на официальных страницах министерства или портала "Дія".

"Цифровой двойник Михаила Федорова является одним из первых мировых примеров цифровизации министра для общения с гражданами. Мы натренировали его на публичных высказываниях Михаила Федорова: всего это более 10 тысяч материалов из медиа и соцсетей Минцифры и Михаила. Также включили голосовую интеграцию, чтобы взаимодействие с министром было таким же удобным, как общение с друзьями или знакомыми в мессенджерах", — рассказал Chief AI Officer Минцифры Даниил Цьвок.

Цифровой двойник Федорова уже заработал в Telegram, он доступен по ссылке. Чтобы пообщаться с ним, нужно:

зайти в чат-бот @thedigital_bot;

авторизоваться через приложение "Дія";

задать свой вопрос текстом или голосом.

ИИ проанализирует запрос и даст ответ, а самые интересные идей и обращения будет получать непосредственно министр. В будущем двойника планируют запустить и в WhatsApp.

