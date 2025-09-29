Выдают себя за Супрун и политолога Сазонова: Фокус подвергся очередной спам-атаке ботов (фото)

Российские боты отправляют сотни однотипных комментариев в Telegram-канале издания Фокус. Редакция получает сообщения с призывами завершить войну на российских условиях и о влиянии Запада на Украину.

Related video

Днем 29 сентября фейковые аккаунты активизировались в Telegram-канал издания Фокус. Под каждой новой публикацией на канале почти одновременно появлялись комментарии на русском и украинском языках с призывами прекратить войну на условиях России.

Далее боты поднимали темы о влиянии стран Запада на Украину и распространяли соответствующие манипуляции. Имена пользователей Telegram написаны в основном на русском языке.

Примечательно, что среди них оказались боты с именами "Кирилл Сазонов" (так зовут известного украинского военного и блогера), "Ульяна Супрун" (экс-глава Минздрава Украины), а также Арсений Михайлов, Роман Николаев, Богдан Сафонов и прочие.

Следует отметить, что боты оставляют комментарии под сообщениями, игнорируя контекст самой новости. К примеру, под постом о "приземлении" дроном российского вертолета Ми-28 бот с именем "Ульяна Супрун" написал текст о еще одном "павшем украинском герое".

А в это ж время бот "Кирилл Сазонов" написал сообщение с нецензурными словами.

"Бл***ь опять наших пацанов кинули. За что эта х***ня война? На до было с Россией дружить, а не нах***й воевать", — говорится в комментарии.

В новости о том, что в Карпатах выпал первый снег, можно увидеть сообщения с текстом "почему мы воюем, если пришла зима", а также обвинения Запада в обмане, а президента Украины Владимира Зеленского — в "продаже страны".

Кроме этого, можно было увидеть пророссийские тезисы о том, что Украина идет по пути самоуничтожения, о "марионетках Запада" и о потоках денег Киеву для продолжения войны.

Если атаки на издание продолжатся, редакция Фокуса будет вынуждена временно отключить комментарии под постами в Telegram-канале.

Напомним, схожая атака ботов на Telegram-канал Фокуса наблюдалась в сентябре 2024 года. Спам-аккаунты выдавали сообщения о гибели людей в Украине из-за ударов по России.

Специалисты диджитал-лаборатории киберкомпании KR. LABORATORIES советовали жаловаться на спам-сообщения, фишинг и другие атак по адресу https://t.me/spambot.