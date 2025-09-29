Видають себе за Супрун і політолога Сазонова: Фокус зазнав чергової спам-атаки ботів (фото)

Російські боти надсилають сотні однотипних коментарів у Telegram-каналі видання Фокус. Редакція отримує повідомлення із закликами завершити війну на російських умовах і про вплив Заходу на Україну.

Удень 29 вересня фейкові акаунти активізувалися в Telegram-канал видання Фокус. Під кожною новою публікацією на каналі майже одночасно з'являлися коментарі російською та українською мовами із закликами припинити війну на умовах Росії.

Далі боти піднімали теми про вплив країн Заходу на Україну та поширювали відповідні маніпуляції. Імена користувачів Telegram написані переважно російською мовою.

Примітно, що серед них виявилися боти з іменами "Кирило Сазонов" (так звуть відомого українського військового і блогера), "Уляна Супрун" (ексглава МОЗ України), а також Арсеній Михайлов, Роман Ніколаєв, Богдан Сафонов та інші.

Слід зазначити, що боти залишають коментарі під повідомленнями, ігноруючи контекст самої новини. Приміром, під постом про "приземлення" дроном російського вертольота Мі-28 бот з ім'ям "Уляна Супрун" написав текст про ще одного "полеглого українського героя".

А в цей же час бот "Кирило Сазонов" написав повідомлення з нецензурними словами.

"Бл***ь знову наших пацанів кинули. За що ця х***ня війна? На до було з Росією дружити, а не нах***й воювати", — йдеться в коментарі.

У новині про те, що в Карпатах випав перший сніг, можна побачити дописи з текстом "чому ми воюємо, якщо прийшла зима", а також звинувачення Заходу в обмані, а президента України Володимира Зеленського — у "продажі країни".

Крім цього, можна було побачити проросійські тези про те, що Україна йде шляхом самознищення, про "маріонеток Заходу" і про потоки грошей Києву для продовження війни.

Якщо атаки на видання продовжаться, редакція Фокусу буде змушена тимчасово відключити коментарі під постами в Telegram-каналі.

Нагадаємо, схожа атака ботів на Telegram-канал Фокуса спостерігалася у вересні 2024 року. Спам-акаунти видавали повідомлення про загибель людей в Україні через удари по Росії.

Фахівці діджитал-лабораторії кіберкомпанії KR. LABORATORIES радили скаржитися на спам-повідомлення, фішинг та інші атаки за адресою https://t.me/spambot.