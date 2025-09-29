Може писати і навіть говорити: в Україні запустили ШІ-двійника Михайла Федорова

В Україні вперше цифровізували міністра за допомогою штучного інтелекту. Тепер з двійником голови Мінцифри Михайла Федорова можна поспілкуватись у Telegram, а невдовзі така можливість з'явиться й у користувачів WhatsApp.

Чатбот збиратиме свіжі ідеї для цифровізації, реагуватиме на проблеми та залучатиме нові таланти до команди міністерства й "Дії". Свого двійника сам Федоров презентував на IT Arena 2025. Про це "24 Каналу" повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Через чатбот українці можуть поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг, надіслати резюме, щоб долучитися до команди, розповісти про проблеми з держпослугами, поставити запитання або отримати рекомендації щодо саморозвитку й професійного зростання", — підкреслив міністр.

Він переконаний, що ця ініціатива — крок у нову еру взаємодії між українцями й державою. Цифровий двійник Федорова відповідає живою мовою і може спілкуватися як текстом, так і аудіо. При цьому він має голос чиновника.

Двійник працює на платформі n8n, а для озвучування були використані технології ElevenLabs. Чатбот користується інформацією з відкритих джерел і поки навчається. Він не буде давати індивідуальні рекомендації, адже не має доступу до персональних даних. Важливу інформацію громадянам радять все ж перевіряти на офіційних сторінках міністерства або порталу "Дія".

"Цифровий двійник Михайла Федорова є одним із перших світових прикладів цифровізації міністра для спілкування з громадянами. Ми натренували його на публічних висловлюваннях Михайла Федорова: усього це понад 10 тисяч матеріалів із медіа та соцмереж Мінцифри та Михайла. Також включили голосову інтеграцію, щоб взаємодія з міністром була такою ж зручною, як спілкування з друзями чи знайомими в месенджерах", — розповів Chief AI Officer Мінцифри Данило Цьвок.

Цифровий двійник Федорова вже запрацював у Telegram, він доступний за посиланням. Щоб поспілкуватись з ним, потрібно:

зайти у чатбот @thedigital_bot;

авторизуватись через застосунок "Дія";

поставити своє запитання текстом або голосом.

ШІ проаналізує запит і дасть відповідь, а найцікавіші ідей й звернення отримуватиме безпосередньо міністр. В майбутньому двійника планують запустити й у WhatsApp.

