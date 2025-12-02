Перестановка в ОП: хто очолить Офіс Зеленського та чи стане він "новим Єрмаком"

Перебуваючи в понеділок, 1 грудня з офіційним візитом у Франції, президент Володимир Зеленський заявив, що перед тим, як ухвалити рішення щодо призначення нового очільника свого Офісу він має провести ще цілу низку додаткових консультацій. Яка з фігуруючих у медійному кандидатському шорт-листі персона і чому саме може та має опинитися у кріслі, котре ще донедавна займав Андрій Єрмак, з’ясовував Фокус.

Володимир Зеленський заявив, що має провести додаткові консультації перед тим, як призначити нового керівника свого Офісу. Таку тезу глава держави озвучив у понеділок, 1 грудня на спільному брифінгу зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

«Озвучувати, хто буде керівником Офісу, я не буду, я хочу провести ще певні консультації. Я їх запланував по поверненні в Україну і я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей, напрямку менеджменту і таке інше. Фокусуємося більше на дипломатії та інших важливих напрямках. Безумовно, у нас є достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите», - акцентував нинішній господар Банкової.

Зауважимо, що наразі в контексті найбільш вірогідних наступників Єрмака, який, нагадаємо, очолював Офіс президента (ОП) з лютого 2020 року, найчастіше лунають імена діючого міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, колишнього прем’єра та чинного глави Міноборони Дениса Шмигаля, діючої очільниці Кабміну Юлії Свириденко, керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова, а також заступника керівника ОП з воєнних питань Павла Паліси.

Чому Офіс президента має очолити людина, безпосередньо дотична до фронту

На переконання політолога Дмитра Левуся, зрештою вакантне крісло керівника Офісу президента (ОП) вірогідніше за все займе людина, діяльність якої безпосередньо пов’язана з питаннями безпеки та оборони, «оскільки в нинішньому контексті це було б дуже доречно і логічно».

«Я думаю, під ситуативні критерії цілком «лягає» Павло Паліса, тому що, по-перше, він відповідає викликам військового часу, а по-друге, має досвід роботи в Офісі президента. Окрім того, в нього є актуальні ініціативи та напрацювання, спрямовані на роботу в оборонній сфері і вони не являються специфічно викривленими через призму спеціальної служби, як, приміром у пана Буданова, прізвище якого також значиться у списку ймовірних наступників Єрмака. До того ж слід зважати на те, що пан Буданов на займаній наразі посаді є вкрай ефективним, тому його перехід на Банкову був би, гадаю, невдалим кадровим рішенням», - зауважує експерт у розмові з Фокусом.

На переконання політолога, в українських реаліях, по суті, технічна посада очільника ОП апріорі є максимально політизованою: «Тут можна згадати Табачника, Медведчука, Ложкіна, Райніна, Балогу. Ніхто з цих фігур ніколи не перебував у політичній тіні і так вже історично у нас склалося, що вага цієї посади стала апріорі перебільшеною. Тому, я вважаю, що ця посада, яка за роки незалежності України набула нечуваної апаратної потужності, завжди привертатиме суспільну увагу».

Резюмуючи, Дмитро Левусь наголосив, що, з урахуванням ситуації, в якій перебуває Україна, перекіс «однозначно йде в бік необхідності забезпечувати хід війни», а відтак кандидатура Павла Паліси в іпостасі наступника Єрмака була б максимально наближеною до ідеалу в сенсі викликів часу.

Якими критеріями керуватиметься Зеленський, обираючи «нового Єрмака»

Водночас політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом констатує: «Коли ми чуємо дискусії про керівника Офісу президента з точки зору суспільної оцінки, то так, це звісно важливо, але маємо бути свідомими, що це не політична і тим паче не виборча посада. Це – посада, яку має займати фігура, з якою передусім має бути комфортно працювати президенту Зеленському – навіть якщо частина суспільства її не сприйматиме. Підкреслюю: очільник ОП – це людина, яка допомагає президенту якісно виконувати його повноваження, крапка. І якщо підходити до питання саме з цієї точки зору, то ідеалів не має, втім є більш-менш прийнятні фігури».

До когорти «більш-менш прийнятних фігур» експерт, зокрема, відносить кандидатури чинного секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустема Умєрова, а також колишнього прем’єра і діючого міністра оборони Дениса Шмигаля. «Ці люди неконфліктні і не один рік працюють пліч-о-пліч з діючим президентом. Але якщо НАБУ щось оприлюднить згодом по «оборонці», то до фігури Умєрова можуть, м’яко кажучи, виникнути питання. Також лунає серед ймовірних претендентів у наступники Єрмака прізвище профільного міністра Федорова, але він, як власне і Буданов, котрого теж «сватають» в ОП, дуже ефективний у нинішніх своїх кар’єрних іпостасях», - акцентує Олексій Якубін, додаючи, що ідеальною фігурою стане та людина, яка зведе нанівець ймовірність конфліктів з президентом Зеленським.

«В будь-якому разі, ми не маємо забувати про те, що за фігуру керівника ОП цілком і повністю відповідає президент і вона в першу чергу має влаштовувати персонально його. Наскільки я бачу, відповідне кандидатське коло не таке широке, як може видаватися на перший погляд. Гадаю, потенційно тут може зіграти свою роль Шмигаль або Умєров – меншою мірою Федоров чи Паліса. Так, теоретично Паліса може очолити ОП, але тут питання полягає в тому, наскільки Зеленському реально буде з ним зручно і комфортно фактично 24/7 контактувати», - резюмує Олексій Якубін.

Чи дійсно Буданов став би ідеальним керівником президентського Офісу

З урахуванням того, що в умовах повномасштабної війни Банкова де-факто зосередила в своїх руках усі важелі владного функціоналу, акцентує у розмові з Фокусом політолог Олег Постернак, новим очільником Офісу президента має стати «універсальний солдат», який, передусім, зможе рівно контактувати з військовими, матиме налагоджені міжнародні зв’язки і при цьому буде глибоко зануреним у перипетії внутрішньополітичного життя України.

«Враховуючи, що посада керівника Офісу президента – це в першу чергу точка опори глави держави, якої він з відставкою Єрмака позбувся, думаю, тут доречною стала б фігура військового. І в даному разі мова йде не стільки про комфорт безпосередньо Зеленського, скільки про необхідність розуміння цією людиною-функцією потенційних шляхів виходу України з війни. Крім того, ця людина має забезпечити належного рівня комунікацію з комбригами і військовим середовищем загалом в контексті мобілізаційних питань», - зазначає експерт.

Під усі окреслені критерії, на думку Олега Постернака, ідеально підпадає діючий очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Саме 39-річний головний розвідник України, переконаний політолог, був би дуже вдалою заміною Єрмака.

«Аргументи про те, що у разі переходу Буданова на Банкову ГУР посиплеться, виглядають слабкими, оскільки перший заступник Буданова Скібіцький досить часто його заміняє, причому у дуже важливих справах. І взагалі - наше ГУР працює як швейцарський годинник: там чітко налагоджені контакти професійних українських розвідників по всім горизонталям та вертикалям. Я би навіть зараз говорив би про існуючу і дієву школу Буданова, відомство якого зарекомендувало себе у якості вищих профі. Тому, як на мене, не має проблеми в тому, хто очолить ГУР, а ось питання, чи є на кадровій лаві Зеленського такі універсально-фахові фігури, як сам Буданов, котрий тямить не лише в безпекових, а й в політичних аспектах дійсно існує. На мою думку, авторитет, міжнародні зв’язки і в цілому беззаперечна міць Буданова – це якраз те, що зараз потрібно Україні », - констатує експерт.

При цьому, посилаючись на власні обізнані джерела Олег Постернак зазначає, що Офіс президента може очолити віце-прем’єр та профільний міністр Михайло Федоров, котрий начебто вже дав вказівку своєму найближчому оточенню готуватися до переїду на вулицю Банкову: «Насправді Федоров – це теж непогана фігура, яка знаходиться поруч з президентом, починаючи з 2019 року і яку Єрмак, попри непереборне бажання так і не зміг вибити з обойми наближених до Володимира Зеленського людей».

Втім, ключове наразі питання, на переконання політолога, полягає не стільки в імені нового очільника ОП, скільки в тому, наскільки президент Володимир Зеленський реально прагне трансформувати значимість цієї посади, «бо Єрмак дуже багато на себе набрав усього – від відкатів, кадрових та безпекових речей до зовнішньої політики».

В результаті, підсумовує Олег Постернак, подібної фігури, яка замінила би Андрія Єрмака «у його розмаху та фактурі», наразі не має, а відтак цю посаду «необхідно функціонально розділити, зокрема реальну дипломатію повернути в руки МЗС, тощо». Той, факт, що тепер вже колишній керівник президентського Офісу «максимально затиснув» у своїх руках владні важелі, резюмує політолог, є далеко не плюсом, а навпаки мінусом, якій суттєво нашкодив воюючій Україні.