"Чорний лебідь завжди є": у ГУР розповіли про протести в РФ і плани Путіна щодо війни

Представник розвідки Вадим Скібіцький заявив, що російські війська хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Саме на цьому зосереджені зусилля окупантів.

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У Росії є потенціал для протестів, однак він ще не вийшов нагору. При цьому з мобілізацією у ворога проблем не буде, потрібне тільки рішення глави Кремля Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За його словами, на Лиманському та Куп'янському напрямках фронту в армії РФ воюють жінки-військовослужбовці. Вони також скаржаться на те, що їм не виплачують зарплати, відсутні ротації та відпустки.

"Цей потенціал є. Але він нагору ще не вийшов. Але я не виключаю, що "чорний лебідь", він завжди є. Він прилітає і прилетить до Росії саме в той момент, коли його не чекають", — сказав Скібіцький.

Крім того, за словами Скібіцького, російські війська хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Саме на цьому зосереджені зусилля окупантів.

Щоправда, як зазначив Скібіцький, росіяни мали виконати це завдання ще до виборів президента Росії в березні. Однак мета все ще актуальна.

"Дійсно, Путін побоювався, що можуть бути якісь проблеми — або заколоти, або інші дії, які затьмарять його абсолютну перемогу. Але всі розуміли, весь цивілізований світ розумів, що це просто черговий фарс російської влади, Кремля для того, щоб продовжити агресивну політику", — сказав представник розвідки.

Також Скібіцький зазначив, що в Росії не повинно виникнути проблем із мобілізацією. Усі необхідні зміни вже внесено до Кримінального кодексу РФ. Для початку потрібно тільки рішення Путіна.

Вадим Скібіцький про плани ЗС РФ і протести в Росії

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом над позиціями ЗС РФ прикордонники встановили прапор України. Військові розповіли, що ретельно готували операцію два дні. Прапор встановили за допомогою безпілотника на водонапірній башті і не дають російським окупантам можливості його зняти.

Також нагадаємо, що ЗС РФ відправили в Україну секретні FPV-дрони "Брус-1". БПЛА буде оснащуватися 2 кг корисного навантаження і вражати цілі з відстані в 7 км.