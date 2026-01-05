Поддержите нас UA
Уже не глава СБУ: Зеленский встретился с Малюком и поговорил о преемнике

встреча Владимира Зеленского и Василия Малюка
Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком, который идет из СБУ | Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком, который написал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Глава государства сообщил, что они совместно определяют кандидата, который заменит Малюка.

Василий Малюк должен сосредоточиться на других вопросах обороны Украины, написал президент Зеленский днем 5 января.

"Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства", — говорится в заметке.

Новость дополняется...