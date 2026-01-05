Военный Фокус Российско-украинская война Отставка главы СБУ Василия Малюка
Уже не глава СБУ: Зеленский встретился с Малюком и поговорил о преемнике
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком, который написал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Глава государства сообщил, что они совместно определяют кандидата, который заменит Малюка.
Василий Малюк должен сосредоточиться на других вопросах обороны Украины, написал президент Зеленский днем 5 января.
"Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства", — говорится в заметке.
