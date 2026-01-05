Вже не голова СБУ: Зеленський зустрівся з Малюком і поговорив про наступника

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, який написав заяві про відставку з посади глави Служби безпеки України. Глава держави повідомив, що вони спільно визначають кандидата, який замінить Малюка. З'ясувалось, що новим главою СБУ стане керівник Центру спеціальних операцій "А" Євгеній Хмара.

Василь Малюк повинен зосередитись на інших питаннях оборони України, написав президент Зеленський вдень 5 січня. Він подякував колишньому керівнику СБУ за службу і повідомив, що військовослужбовець і далі працюватиме у структурі СБУ та організовуватиме ще більше "асиметричних операцій", і завдяки цьому Україна стане "найсильнішою у світі". На яку нову посаду переводять Малюка, президент не уточнив.

"Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави", — ідеться у дописі.

У наступному дописі Зеленського — інформація про нового можливого керівника СБУ Євгена Хмару. Вказується, що офіцер разом з побратимами вів "надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни". Також президент анонсував, що досвід ЦСО "А", який Хмара очолював з літа 2025 року, масштабують, а СБУ і далі розвиватиметься та плануватиме все нові спецоперації проти РФ.

"Зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", — написав Зеленський.

Відставка Малюка - зустріч Зеленського з Євгенієм Хмарою Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Відставка Малюка — деталі

У Telegram-каналі СБУ з'явився допис про відставку генерал-лейтенанта Василя Малюка. Підтверджується, що Малюк іде з посади глави СБУ, але займатиметься асиметричними операціями світового рівня і продовжить працювати у СБУ. Військовослужбовець також написав, що дякую Зеленському за "спрямовані зміни", які запроваджує президент.

"Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди", — запевнив Малюк.

Зазначимо, Фокус писав про Євгенія Хмару, який може стати новим главою СБУ. Перші публічні згадки про бойового офіцера з'явились влітку 2023 року. З'ясувалось, що він причетний до планування та проведення операції на острові Зміїний, який остаточно звільнили від солдатів ЗС РФ 30 червня 2022 року.

Нагадуємо, 2 січня стало відомо про зміни у ГУР Міноборони: Кирило Буданов став главою офісу президента, а на його посаду прийшов спецпризначенець з іншого відомства.