Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, — Гончаренко

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке с должности.

Исполняющим обязанности главы ведомства может стать генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ. Об этом Гончаренко сообщил 5 января в своем Telegram-канале.

"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы скорее всего будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", — написал нардеп.

Информацию о том, что Василий Малюк согласился уйти в отставку с должности главы СБУ, также сообщило издание "Украинская правда" утром 5 января.

"По данным УП, глава СБУ Василий Малюк согласился подать в отставку", — говорится в публикации.

Издание пишет, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в субботу, 3 января, после волны публичной поддержки, руководитель СБУ отказался подавать в отставку и переходить в СВР или СНБО. Такую позицию Василий Малюк мотивировал тем, что под его председательством на завершающей стадии находятся операции уровня "Паутины".

"Но, мол, если есть такой запрос у президента, то пусть он передает этот вопрос в Раду и парламент определяется", — пишет "УП".

В конце концов Василий Малюк согласился написать заявление об отставке.

"УП", как и нардеп Гончаренко, сообщает, что исполняющим обязанности главы СБУ могут назначить генерала Евгения Хмару.

Стоит отметить, что когда на фоне волны перестановок среди министров появились слухи о возможной отставке Малюка, ряд общественных деятелей и военных высказался против такого решения. Так, 3 января общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко резко раскритиковал возможную отставку Малюка, заявив, что с ним СБУ стала грозной силой против РФ.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий предостерегал, что в условиях полномасштабной войны подобные кадровые решения имеют влияние на ситуацию на фронте и общую устойчивость государства.

ТСН со ссылкой на источники во властных кругах сообщала 3 января, что отставка Василия Малюка может повлиять на обороноспособность страны.

Напомним, о том, что Зеленский может заменить Малюка, сообщил 2 января народный депутат Ярослав Железняк, заявив, что ему могут предложить другую вакантную должность.