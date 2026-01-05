Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ, — Гончаренко

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку з посади.

Виконувачем обов'язків голови відомства може стати генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ. Про це Гончаренко повідомив 5 січня у своєму Telegram-каналі.

"На вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ. Виконуючим обовʼязки голови Служби скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ", — написав нардеп.

Скриншот | допис Гончаренка про відставку Малюка

Інформацію про те, що Василь Малюк погодився піти у відставку з посади голови СБУ, також повідомило видання "Українська правда" вранці 5 січня.

"За даними УП, глава СБУ Василь Малюк погодився подати у відставку", — йдеться у публікації.

Видання пише, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у суботу, 3 січня, після хвилі публічної підтримки, керівник СБУ відмовився подавати у відставку і переходити в СЗР чи РНБО. Таку позицію Василь Малюк мотивував тим, що під його головуванням на завершальній стадії перебувають операції рівня "Павутини".

"Але, мовляв, якщо є такий запит у президента, то хай він передає це питання в Раду і парламент визначається", — пише "УП".

Зрештою Василь Малюк погодився написати заяву про відставку.

"УП", як і нардеп Гончаренко, повідомляє, що виконувачем обов'язків голови СБУ можуть призначити генерала Євгена Хмару.

Варто зазначити, що коли на тлі хвилі перестановок серед міністрів з'явилися чутки про можливу відставку Малюка, низка громадських діячів та військових висловилася проти такого рішення. Так, 3 січня громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко різко розкритикував можливу відставку Малюка, заявивши, що з ним СБУ стала грізною силою проти РФ.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький застерігав, що в умовах повномасштабної війни подібні кадрові рішення мають вплив на ситуацію на фронті та загальну стійкість держави.

ТСН з посиланням на джерела у владних колах повідомляла 3 січня, що відставка Василя Малюка може вплинути на обороноздатність країни.

Нагадаємо, про те, що Зеленський може замінити Малюка, повідомив 2 січня народний депутат Ярослав Железняк, заявивши, що йому можуть запропонувати іншу вакантну посаду.