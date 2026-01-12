Комитет ВРУ не поддержал увольнение главы СБУ Василия Малюка: подробности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, профильный комитет рассмотрел президентское представление, однако не рекомендовал Верховной Раде поддержать отставку главы СБУ. Во время голосования в комитете "за" высказались семь депутатов, "против" — шестеро, еще двое воздержались. В целом, решение фактически не набрало большинства голосов.

"Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше надо набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", — пишет чиновник.

Публикация Ярослава Железняка на странице в Telegram Фото: Скриншот

Информацию о решении комитета также подтвердил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он отметил, что комитет по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал отставку главы СБУ, однако, согласно регламенту, вопрос все равно должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Депутат также предположил, что решающим станет вопрос, найдутся ли голоса во время голосования в сессионном зале.

Кроме этого, Алексей Гончаренко сообщил о других кадровых изменениях в руководстве Службы безопасности Украины. В частности, глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий должен перейти на должность заместителя председателя СБУ. По его словам, Кабинет Министров в ближайшее время должен согласовать увольнение Рудницкого с должности главы ОВА, после чего его назначение в СБУ будет оформлено указом президента.

"Сам Рудницкий является полковником СБУ, который работал с контрразведкой. До назначения на должность председателя ОВА был начальником управления СБУ на Волыни", — говорится в его сообщении.

Как отметил депутат, это уже третье назначение заместителя председателя СБУ в течение последней недели.

Напомним, что 5 января стало известно, что председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке с должности. Впоследствии эту информацию подтвердил Владимир Зеленский во время встречи с ним.

Также Фокус писал, что начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара временно будет руководить спецслужбой.