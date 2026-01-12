Комітет ВРУ не підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка: подробиці

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, профільний комітет розглянув президентське подання, однак не рекомендував Верховній Раді підтримати відставку очільника СБУ. Під час голосування в комітеті "за" висловилися семеро депутатів, "проти" — шестеро, ще двоє утрималися. В цілому, рішення фактично не набрало більшості голосів.

"Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж", — пише посадовець.

Публікація Ярослава Железняка на сторінці в Telegram Фото: Скриншот

Інформацію про рішення комітету також підтвердив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він зазначив, що комітет з питань національної безпеки та оборони не підтримав відставку голови СБУ, однак, відповідно до регламенту, питання все одно має бути винесене на розгляд Верховної Ради. Депутат також припустив, що вирішальним стане питання, чи знайдуться голоси під час голосування в сесійній залі.

Окрім цього, Олексій Гончаренко повідомив про інші кадрові зміни в керівництві Служби безпеки України. Зокрема, очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький має перейти на посаду заступника голови СБУ. За його словами, Кабінет Міністрів найближчим часом має погодити звільнення Рудницького з посади голови ОВА, після чого його призначення в СБУ буде оформлене указом президента.

"Сам Рудницький є полковником СБУ, який працював з контррозвідкою. До призначення на посаду голови ОВА був начальником управління СБУ на Волині", — йдеться в його дописі.

Як зазначив депутат, це вже третє призначення заступника голови СБУ протягом останнього тижня.

Нагадаємо, що 5 січня стало відомо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку з посади. Згодом цю інформацію підтведив Володимир Зеленський під час зустрічі з ним.

Також Фокус писав, що начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара тимчасово керуватиме спецслужбою.