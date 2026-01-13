Теперь официально: Малюка уволили с должности руководителя СБУ (фото)

Верховная Рада проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины. Решение поддержали 235 народных депутатов.

Парламент официально уволил Малюка с должности руководителя СБУ. "За" проголосовали 235 нардепов. Об этом 13 января сообщил в соцсетях депутат Ярослав Железняк.

"Это последняя отставка на сегодня. Теперь перерыв на 1 час и согласительная у председателя с главами фракций по назначениям", — отметил он.

Парламентарий Алексей Гончаренко передал, что глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия призвал поддержать это решение, аргументируя это заявлением об отставке самого Малюка.

"Василий Васильевич, которого мы уважаем, любим и ценим, написал заявление. Наш долг как парламентариев из уважения к Василию Васильевичу проголосовать и поддержать", — сказал он.

Увольнение Малюка: что уже известно

Василий Малюк подтверждал в соцсетях, что уходит с должности главы СБУ. Он заверил, что остается в системе ведомства и продолжит реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые будут наносить России максимальный вред. Он выразил благодарность своему коллективу, собратьям и народу Украины, а также почтил память погибших.

"Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", — отмечал генерал-лейтенант.

Временно и.о. главы СБУ, как известно, станет начальник Центра специальных операций "А" Евгений Хмара. Генерал-майор имеет многолетний опыт службы в системе ведомства и непосредственно вовлечен в его операции. "Альфу" он возглавляет с августа 2025 года.

Оборонный комитет Рады поддержал отставку Малюка только со второго раза. Депутат Ирина Фриз сообщила, что за это проголосовали исключительно члены "Слуги народа", кроме Федора Вениславского. Железняк уточнил, что упомянутый нардеп воздержался от голосования. Часть парламентариев выступила против увольнения главы СБУ.

Напомним, также 13 января Верховная Рада проголосовала за увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. Его планируют назначить главой Минэнерго.

В этот же день парламентарии поддержали отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова. "За" отдали голоса 270 депутатов. Известно, что он возглавит Министерство обороны.