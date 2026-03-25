25 марта — День СБУ: чем удары "Альфы" при Евгении Хмаре отличаются от спецопераций Малюка

25 марта отмечают День Службы безопасности Украины, бойцы и сотрудники которой разоблачают агентов Российской Федерации, воюют на фронте и наносят удары по стратегическим объектам в глубине РФ. К профессиональному празднику Фокус сопоставил данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины и базу InformNapalm и выяснил, какие объекты на территории России поражали подразделения СБУ за последние три месяца, после изменений 13 января 2026 года.

На официальных ресурсах размещены сообщения о задачах, которые выполнялись во времена и.о. главы СБУ Евгения Хмары и его предшественника Василия Малюка. Речь идет о разоблачении "кротов" РФ и об ударах Центра "Альфа" на линии фронта — по пехоте, дронах и военной технике РФ. Также отчитываются о перехвате "Шахедов" и "Молний". О еще одном направлении работы СБУ известно полуофициально. Сначала в соцсетях появляются кадры горящих НПЗ и заводов ВПК РФ, а потом источники говорят, что это сделали дроны Центра специальных операций "А" (ЦСО "А" или "Альфа"). 25 марта, по случаю Дня СБУ, Фокус сверился с открытыми данными и с базой инцидентов в РФ от Международного разведывательного сообщества InformNapalm и выяснил, какие интересные объекты поразили военнослужащие.

По случаю профессионального праздника СБУ 24 марта в Киеве состоялось торжественное открытие памятного знака на Аллее защитников, говорится на странице Facebook ведомства. Во время события на площадке собрали несколько десятков военных, к которым обратился и.о. главы СБУ, генерал-майор Евгений Хмара.

"Воля не дается даром. Мы держим удар, атакуем в ответ и готовы защищать страну столько, сколько нужно. Бойцы СБУ уничтожают врага на фронте в промышленных масштабах и превращают их "аналоговнетную" технику в тонны металлолома, а дальнобойные удары — разрушают военно-экономический потенциал врага", — сказал он.

25 марта День СБУ — спецоперации в глубине РФ

Дроны Центра "Альфа" СБУ ответственны за серию мидлстрайков и дипстрайков на территории РФ, говорится в серии отчетов Генштаба ВСУ и заявлениях источников медиа. С 1 января по 24 марта 2026 года состоялось несколько десятков атак, которые Фокус разделил на четыре большие группы.

Военная сфера — арсенал №100 ГРАУ возле села Нея (6 января). Нефтегазовая инфраструктура — например, НПЗ в Ильске, Волгограде, Ухте, Нефтогорске, Уфе, нефтеперекачивающая станция "Калейкино", нефтебазы "Геркон Плюс" и др. Порты, нефтяные терминалы, нефтедобывающие платформы на Черном, Балтийском, Каспийском морях — Таганрог (13 января), Тамань (13 января), Новороссийск (17 февраля), Приморск (23 марта). Кроме того — три удара по платформам на Каспии (11 февраля). Промышленность — химзавод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае (17 января и 13 марта). В феврале-марте 2026 года предприятия химической промышленности РФ пылали суммарно 9-10 раз. Дополнительно взрывалось на химзаводах "Дорогобуж", "УралХим", "Акрон", "КуйбышевАзот", "Неминномысский Азот", "Куйбышев Азот". Источники медиа и командования официально не подтвердили причастность СБУ.

25 марта День СБУ — точки ударов с января по март 2026 года, InformNapalm Фото: InformNapalm

Воздушные атаки по территории РФ в 2026 году обозначены на карте Fire сообщества InformNapalm. OSINTеры зафиксировали 32 ударов БпЛА по нефтегазовой инфраструктуре, из них 17 — работа СБУ, остальные — неизвестно. Кроме того, произошло 14 атак на предприятия, и по четверти подтверждена причастность СБУ, а об остальных — официально неизвестно.

Тактика ударов СБУ

Согласно данным карты InformNapalm, можно увидеть, чем отличается тактика ударов СБУ при двух руководителях:

мидлстрайки и дипстрайки во времена Хмары (отметки насыщенного цвета) сосредоточены на том, чтобы лишить РФ нефтяных доходов и чтобы уменьшить производство взрывчатки на химзаводах;

цели, которые поражались во времена Малюка (кроме НПЗ и нефтебаз), — это арсенал ГРАУ и платформы на Каспии (сероватые отметки). При новом руководителе таких операций еще не проводили.

Также можно выделить три основных направления ударов дронов СБУ: Краснодарский край, Балтийское побережье, центральные и южные регионы РФ. Кроме того, привлекает внимание география — от Черного моря до НПЗ в Ухте на расстоянии 1700 км от Украины. Аналогичная картина была и во времена Малюка, но тогда под удары дронов неизвестного происхождения попала градирня в Тюмени (2000 км) и состоялась операция "Паутина" для уничтожения стратегической авиации ВС РФ (а не только атаки на НПЗ и химзаводы).

Отметим, в январе Фокус писал об отставке тогдашнего руководителя СБУ Василия Малюка и назначении и.о. Евгения Хмары. По состоянию на 25 марта новый руководитель не утвержден парламентом.

Напоминаем, один из масштабных ударов дронов СБУ в марте был направлен на порт Приморск в Ленинградской области РФ: спутник показал, сколько резервуаров удалось поразить.