Спутник показал первые кадры дипстрайка по Приморску в РФ: работает ли нефтяной терминал (фото)

Новые спутниковые снимки нефтяных резервуаров в порту Приморск опровергли официальные заявления властей о незначительных повреждениях, написала российская редакция медиа "Радио Свобода". На кадрах из космоса — четыре разные цели, а не одна. Какую реальную точность продемонстрировали украинские дроны на расстоянии более 1000 километров?

Над портом и нефтяным терминалом Приморска поднимается серо-черный столб дыма, показали фото, опубликованные в Telegram-канале росСМИ. Кроме данных о четырех резервуарах, спутник продемонстрировал точность украинских дронов, которые пролетели около 1000 км, прошли средства ПВО над Брянском, Смоленском, Тверью, Псковом, Санкт-Петербургом. Как заявило агентство Reuters, после украинских атак по портам Приморска и Усть-Луги приморские порты РФ прекратили отгружать нефть.

В канале "Радио Свобода" опубликовали два спутниковых фото компании Planet, сделанные 23 марта. На первом фото площадки в порту Приморска — горящие четыре резервуара с нефтью. Кроме того, видно, что на площадке площадью около 0,4 кв. км размещены 10 емкостей диаметром по 60 м (на расстоянии 900 м — еще семь меньших). На втором — облако черного дыма, которое несет на северо-восток в сторону населенных пунктов Ермилово, Балтийское и др.

Взрывы в РФ — спутниковое фото поражения в Приморске 23 марта Фото: Радио Свобода

Взрывы в РФ — дым над терминалом Приморска 23 марта Фото: Радио Свобода

Медиа обратило внимание на заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который уверял россиян, что поражен только один резервуар. Выяснилось, что российские власти преуменьшили масштабы удара ВСУ в четыре раза.

"Как видно, была повреждена не одна емкость с топливом, как утверждают местные власти, а по меньшей мере четыре", — говорится в сообщении.

Между тем Reuters заявило, со ссылкой на два источника в РФ, об остановке работы балтийских портов Усть-Луги и Приморска. Также уточняется, что из Усть-Луги за границу продавали 32,9 млн тонн нефти в год (обработка 700 тыс. баров в сутки), а из Приморска — 16,8 млн тонн (1 млн баррелей в сутки). Журналисты добавили, что подстанционная компания "Транснефть", которая эксплуатирует оба порта, не подтвердила остановку эспорта.

Взрывы в РФ — детали инцидента в Приморске

На основе данных спутника можно установить координаты точки прилетов. На Google maps видим, что горят резервуары с горючим в четырех точках: первая точка — 60.34396, 28.72747, вторая — 60.3436, 28.729, третья — 60.33898, 28.72937, четвертая — 60.33945, 28.73297. Кроме того, есть возможность установить "разрешение" украинских дипстрайков, которые попали в цель за 1000 км: между двумя группами попаданий — около 50-600 м, расстояние между резервуарами — 30-100 м.

Взрывы в РФ — координаты попадания в порту Приморска 23 марта Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ, которые произошли в Ленинградской области в ночь на 23 марта. В российских пабликах опубликовали фото и видео с кадрами пожара и вспышек в порту Приморска. Тем временем губернатор Дрозденко заявил, что в полночь над регионом сбили 11 дронов Украины, а по состоянию на утро — уже 70.

Напоминаем, утром 23 марта Генштаб ВСУ подтвердил удар дронов по объектам в Приморске и добавил информацию о еще одной цели, расположенной в Уфе в Башкортостане.