Супутник показав перші кадри діпстрайку по Приморську у РФ: чи працює нафтовий термінал (фото)

Нові супутникові знімки нафтових резервуарів у порту Приморськ спростували офіційні заяви влади про незначні пошкодження, написала російська редакція медіа "Радио Свобода". На кадрах з космосу — чотири різні цілі, а не одна. Яку реальну точність продемонстрували українські дрони на відстані понад 1000 кілометрів?

Над портом та нафтовим терміналом Приморська здіймається сіро-чорний стовп диму, показали фото, опубліковані у Telegram-каналі росЗМІ. Крім даних про чотири резервуари, супутник продемонстрував точність українських дронів, які пролетіли близько 1000 км, проминули засоби ППО над Брянськом, Смоленськом, Твер'ю, Псковом, Санкт-Петербургом. Як заявило агентство Reuters, після українських атак по портах Приморська та Усть-Луги приморські порти РФ припинили відвантажувати нафту.

У каналі "Радио Свобода" опублікували два супутникові фото компанії Planet, зроблені 23 березня. На першому фото майданчика в порту Приморська — палаючі чотири резервуари з нафтою. Крім того, бачимо, що на майданчику площею орієнтовно 0,4 кв. км розміщено 10 ємностей діаметром по 60 м (на відстані 900 м — ще сім менших). На другому — хмара чорного диму, яку несе на північний схід у бік населених пунктів Єрмілово, Балтійське та ін.

Вибухи у РФ — супутникове фото ураження в Приморську 23 березня Фото: Радио Свобода

Вибухи у РФ — дим над терміналом Приморська 23 березня Фото: Радио Свобода

Медіа звернуло увагу на заяву губернатор Ленінградської області Олександра Дрозденка, який запевняв росіян, що уражено лише один резервуар. З'ясувалось, що російська влада применшила масштаби удару ЗСУ у чотири рази.

"Як видно, було пошкоджено не одну ємність з паливом, як стверджують місцева влада, а щонайменше чотири", — ідеться у дописі.

Тим часом Reuters заявило, з посиланням на два джерела у РФ, про зупинку роботи балтійських портів Усть-Луги та Приморська. Також уточнюється, що з Усть-Луги за кордон продавали 32,9 млн тонн нафти на рік (обробка 700 тис. барів на добу), а з Приморська — 16,8 млн тонн (1 млн барелів на добу). Журналісти додали, що підстанційна компанія "Транснефть", яка експлуатує обидва порти, не підтвердила зупинку еспорту.

Вибухи у РФ — деталі інциденту у Приморську

На основі даних супутника можна встановити координати точки прильотів. На Google maps бачимо, що палають резервуари з пальним у чотирьох точках: перша точка — 60.34396, 28.72747, друга — 60.3436, 28.729, третя — 60.33898, 28.72937, четверта — 60.33945, 28.73297. Крім того, є можливість встановити "роздільну здатність" українських діпстрайків, які влучили у ціль за 1000 км: між двома групами влучань — близько 50-600 м, відстань між резервуарами — 30-100 м.

Вибухи у РФ — координати влучання у порту Приморська 23 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ, які стались у Ленінградській області в ніч на 23 березня. У російських пабліках опублікували фото та відео з кадрами пожежі та спалахів у порту Приморська. Тим часом губернатор Дрозденко заявив, що опівночі над регіоном збили 11 дронів України, а станом на ранок — вже 70.

Нагадуємо, зранку 23 березня Генштаб ЗСУ підтвердив удар дронів по об'єктах у Приморську і додало інформацію про ще одну ціль, розташовану в Уфі у Башкортостані.