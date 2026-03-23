Супутник показав перші кадри діпстрайку по Приморську у РФ: чи працює нафтовий термінал (фото)
Нові супутникові знімки нафтових резервуарів у порту Приморськ спростували офіційні заяви влади про незначні пошкодження, написала російська редакція медіа "Радио Свобода". На кадрах з космосу — чотири різні цілі, а не одна. Яку реальну точність продемонстрували українські дрони на відстані понад 1000 кілометрів?
Над портом та нафтовим терміналом Приморська здіймається сіро-чорний стовп диму, показали фото, опубліковані у Telegram-каналі росЗМІ. Крім даних про чотири резервуари, супутник продемонстрував точність українських дронів, які пролетіли близько 1000 км, проминули засоби ППО над Брянськом, Смоленськом, Твер'ю, Псковом, Санкт-Петербургом. Як заявило агентство Reuters, після українських атак по портах Приморська та Усть-Луги приморські порти РФ припинили відвантажувати нафту.
У каналі "Радио Свобода" опублікували два супутникові фото компанії Planet, зроблені 23 березня. На першому фото майданчика в порту Приморська — палаючі чотири резервуари з нафтою. Крім того, бачимо, що на майданчику площею орієнтовно 0,4 кв. км розміщено 10 ємностей діаметром по 60 м (на відстані 900 м — ще сім менших). На другому — хмара чорного диму, яку несе на північний схід у бік населених пунктів Єрмілово, Балтійське та ін.
Медіа звернуло увагу на заяву губернатор Ленінградської області Олександра Дрозденка, який запевняв росіян, що уражено лише один резервуар. З'ясувалось, що російська влада применшила масштаби удару ЗСУ у чотири рази.
"Як видно, було пошкоджено не одну ємність з паливом, як стверджують місцева влада, а щонайменше чотири", — ідеться у дописі.
Тим часом Reuters заявило, з посиланням на два джерела у РФ, про зупинку роботи балтійських портів Усть-Луги та Приморська. Також уточнюється, що з Усть-Луги за кордон продавали 32,9 млн тонн нафти на рік (обробка 700 тис. барів на добу), а з Приморська — 16,8 млн тонн (1 млн барелів на добу). Журналісти додали, що підстанційна компанія "Транснефть", яка експлуатує обидва порти, не підтвердила зупинку еспорту.
Вибухи у РФ — деталі інциденту у Приморську
На основі даних супутника можна встановити координати точки прильотів. На Google maps бачимо, що палають резервуари з пальним у чотирьох точках: перша точка — 60.34396, 28.72747, друга — 60.3436, 28.729, третя — 60.33898, 28.72937, четверта — 60.33945, 28.73297. Крім того, є можливість встановити "роздільну здатність" українських діпстрайків, які влучили у ціль за 1000 км: між двома групами влучань — близько 50-600 м, відстань між резервуарами — 30-100 м.
Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ, які стались у Ленінградській області в ніч на 23 березня. У російських пабліках опублікували фото та відео з кадрами пожежі та спалахів у порту Приморська. Тим часом губернатор Дрозденко заявив, що опівночі над регіоном збили 11 дронів України, а станом на ранок — вже 70.
Нагадуємо, зранку 23 березня Генштаб ЗСУ підтвердив удар дронів по об'єктах у Приморську і додало інформацію про ще одну ціль, розташовану в Уфі у Башкортостані.