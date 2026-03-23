Дрони атакували морський порт у Приморську: загорівся нафтоналивний термінал (відео)

У ніч на 23 березня ударні безпілотники атакували морський порт у місті Приморськ, що розташований у Ленінградській області Росії.

Під удар потрапив нафтоналивний термінал порту, повідомив телеграм-канал "Supernova+".

"Порт Приморськ … Ленінградська область. Напад на нафтоналивний термінал", — йдеться у підписі до фото та відео з місця події.

Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що дрони уразили морський порт у Приморську.

"У порту Приморська пошкоджено резервуар із паливом, сталося загоряння. Триває гасіння, персонал евакуйовано", — написав Дрозденко.

Загалом, за його словами, російська ППО та засоби РЕБ знищили понад 50 БПЛА над регіоном, а бойові дії з відбиття атаки тривали.

Зазначимо, що порт у Приморську — один із найбільших експортних нафтових терміналів РФ на Балтиці. Потужність трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Приморську.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня дрони атакували Саратов, Енгельс та Тольятті, де уразили НПЗ та хімічне підприємство.

