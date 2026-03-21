Дрони атакували Саратов, Енгельс та Тольятті: уразили НПЗ та хімічне підприємство (відео)

У ніч на 21 березня ударні безпілотники аткували російські міста Саратов та Тольятті, де були атаковані нафтопереробний завод та хімічне підприємство.

Зокрема БПЛА вдарили по НПЗ у Саратові, повідомив телеграм-канал "Exilenova+", який оприлюднив відповідні відео.

Згодом губерантор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що регіон справді атакували дрони, проте інформацію про ураження НПЗ проігнорував.

"В результаті атаки БПЛА також постраждало кілька будинків у Саратові. У них частково вибито скло", — написав Бусаргін, додавши, що пошкодження цивільної інфраструктури є також в іншому місті регіону — Енгельсі.

Водночас місцеві мешканці у соцмережах писали, що після атаки дронів у частині міста повністю зникло світло.

Цієї ж ночі безпілотники атакували хімічне підприємство "Тольяттіазот" у Самарській області РФ.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по Тольятті, Саратову та Енгельсу.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня в Криму знищено ЗРГК "Панцирь" біля Таврійської ТЕС.

Фокус також писав про те, як дрони атакували Алчевський металургійний комбінат.