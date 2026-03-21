В Криму знищено ЗРГК "Панцирь" біля Таврійської ТЕС, — соцмережі (відео)

У ніч на 21 березня в тимчасово анексованому Криму було знищено російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" біля Таврійської теплової електростанції.

"Потрапили в "Панцир" поблизу Таврійської ТЕС, зараз вибухає боєкомплект", — повідомив місцевий телеграм-канал "Крымский ветер", який також оприлюднив відео.

Водночас у місцевих пабліках жителі півострова стверджують, що пожежа спалахнула й на самій ТЕС.

Коментарі щодо пожежі на Таврійській ТЕС

Місцев щодо пожежі на Таврійській ТЕС Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по Таврійській ТЕС чи ураження "Панциря".

