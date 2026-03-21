В Криму знищено ЗРГК "Панцирь" біля Таврійської ТЕС, — соцмережі (відео)
У ніч на 21 березня в тимчасово анексованому Криму було знищено російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" біля Таврійської теплової електростанції.
"Потрапили в "Панцир" поблизу Таврійської ТЕС, зараз вибухає боєкомплект", — повідомив місцевий телеграм-канал "Крымский ветер", який також оприлюднив відео.
Водночас у місцевих пабліках жителі півострова стверджують, що пожежа спалахнула й на самій ТЕС.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по Таврійській ТЕС чи ураження "Панциря".
Нагадаємо, у ніч на 19 березня дрони вщент рознесли будівлю "Алмаз-Антей" у Севастополі.
Фокус також писав про те, як дрони атакували Алчевський металургійний комбінат.