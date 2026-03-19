Дрони вщент рознесли будівлю "Алмаз-Антей" у Севастополі: які наслідки атаки на Крим (фото)

В ніч на 19 березня дрони атакували військові об'єкти Збройних сил Російської Федерації в окупованому Криму і в підсумку сталось влучання по офісу компанії "Алмаз-Антей", яке виготовляє зброю для війни в Україні. Крім того, вибухало у військовій частині 3 радіотехнічного полку. Які наслідки нічного нальоту дронів на підприємство військово-промислового комплексу РФ?

Внаслідок влучання дронів по "Алмаз-Антей" в Севастополі знесло половину будівлі, ідеться у дописі в Telegram-каналі сил спротиву "Крымский ветер". Як розповіли невказані місцеві жителі, навколо будівлі, яка стоїть на Фіолентовському шосе, перекрили вулиці та прибули машини швидкої допомоги та поліції. Тим часом очільник окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв запевнив, що сталось всього лиш займання трави після падіння уламків безпілотника біля неназваного промислового підприємства.

Зранку 19 березня у каналі опублікували відео та фото з точки влучання по будівлі "Армаз-Антей". Кадри показують триповерхову споруду, у якої вибухова хвиля винесла вікна та стіни, а посеред руїн звисають уламки конструкцій. При цьому наголошується, що дрони вдарили по компанії, яка виготовляю засоби протиповітряної та протиракетної оборони, устаткування для зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційні станції тощо.

Згодом "Крымский ветер" додав нові деталі до нічного удару дронів по об'єкту РФ у Севастополі. Як повідомили місцеві джерела, могло статись від п'яти прямих влучань. Також зауважується, що через сильні вибухи на сусідній вулиці Вакуленчука вибило вікна у найближчих будинків та пошкоджено вісім машин. Крім того, навколо помітили багато машин поліції та чергову машину швидкої допомоги.

"Добрі дрони рознесли вщент будівлю військового концерну "Алмаз-Антей" у Севастополі", — ідеться в одному з дописів.

Вибухи в Криму — деталі

OSINTер з Telegram-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ повідомив координати точки удару дронів по "Армаз-Антей". Аналітик провів геолокацію відео та встановив, що ідеться про будинок з координатами 44.582102307802856, 33.47829225396512. На супутникових фото бачимо, що це частина, ймовірно, виробничого приміщення, яке складається з трьох секторів. Загальна площа споруди — 2 560 кв. м.

Вибухи в Криму — координати точки влучання по "Алмаз-Антей" в Криму, 19 березня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

У каналі сил опору "Атеш" підтвердили нічний наліт дронів 19 березня. Перші повідомлення про вибухи з'явились опівночі, потім — о 1 год. Вказується, що вибухало на "Фіоленті в Севастополі" та можливе ураження 475 центру РЕБ Чорноморського флоту РФ. Тим часом моніторинговий канал Exilenova+ повідомив, що під удар БпЛА потрапила ще одна військова ціль в Криму. Відео з місця подій показали гучні звуки та стрілянину поруч з ЖК "Ювілейний". На порталі "Мілітарний" уточнили, що неподалік — військова частина 3-го радіотехнічного полку армії РФ у Севастополі. Зауважмо, місцерозташування полку — точка з координатами 44.6039, 33.4875: це за 2,5 км на північ від "Алмаз-Антей", на березі Чорного моря.

Міноборони РФ зранку 19 березня відзвітувало про збиття начебто 138 українських дронів, з них 35 — над окупованим Кримом, 18 — над Азовським морем, сім — над Чорним морем, ще 58 — над Краснодарським та Ставропольським краєм. Підрозділи Сил оборони України поки не інформували про нічний наліт БпЛА на військові об'єкти РФ.

Зазначимо, Фокус писав про наслідки атаки БпЛА на Ставропольський край РФ. Під ударом опинився місцевий хімзавод "Єврохімія"у Невинномиську: у росЗМІ повідомили про вибухи в районі підприємства.

Нагадуємо, 18 березня ГУР Міноборони повідомило про атаку на Крим і про ураження РЛС "Валдай" та інших вадливих цілей на півострові.