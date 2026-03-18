"Примари" ГУР уразили новітню РЛС "Валдай" в Криму: які можливості втратили ЗС РФ (відео)

Дрони спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України влучили по дефіцитній та дороговартісній радіолокаційній станції (РЛС) "Валдай, яка прикривала важливі цілі в Криму. На відео з фіксацією ударів — влучання по кількох засобах протиповітряної оборони й по катерах проєкту БК-16. Які наслідки атаки ГУР МОУ по військових об'єктах Збройних сил Російської Федерації на окупованому півострові?

РЛС "Валдай" здатна виявити малорозмірні БпЛА і захищала важливі цілі ЗС РФ в окупованому Криму, пояснюється у дописі ГУР у Telegram-каналі. Крім того, у березні вдалось додатково зменшити спроможності засобів ППО на півострові, оскільки є влучання на засобах радіоелектронної боротьби, ретранслятору для БпЛА "Герань", навігаційній системі "Глонас". Також вдарили по двох десантних катерах проєкту 02510 "БК-16": влучання сталось у момент, коли на борту перебували усі члени екіпажу.

Допис зі звітом ГУР з'явився вдень 18 березня. Вказується, що "впольовані" шість цілей — це результат роботи впродовж перших двох тижнів березня. Розвідники наголосили, що мета бойових завдань — знищення засобів ППО в Криму завдяки ударам по наземних та морських технічних засобах.

Цілі "Примар" ГУР з 1 по 18 березня 2026 року в Криму:

РЛС "Валдай";

засіб РЕБ — обладнання для створення перешкод;

ретранслятори для БпЛА "Герань/Гербера" (ударні дрони та хибні цілі);

навігаційна система "Глонас";

два десантних катери БК-16 разом з екіпажем (екіпаж кожного — двоє осіб "плюс" 19 десантників).

Вибухи у Криму — деталі

Попередній випадок, коли ГУР інформували про удари по РЛС "Валдай" в Криму публікувались восени 2025 року. Згідно з даними командування, радар для стеження за БпЛА перебував у районі аеродрому "Джанкой". 18 березня розвідники не уточнили, який саме об'єкт прикривала РЛС та біля якого населеного пункту стався інцидент. Ще одна втрата дорогоцінного устаткування — у лютому 2025 року, коли з невідомих причин стався вибух на території в/ч 52116 у місті Долгопрудне у Підмосков'ї і злетіли у повітря відразу дві РЛС.

РЛС "Валдай" — радіолокаційний комплекс ЗС РФ, призначений для виявлення цілей малого розміру. Комплекс створений інженерами компанії "Алмаз-Антей" і надійшов у російську армію у 2018 році. Основні характеристики — зона виявлення малих цілей 5-6 км, більших цілей 15 км, орієнтовна ціна — близько 5 млн дол.

Зазначимо, Фокус писав про інші вибухи в окупованому Криму. Один з ударів стався 17 березня. З'ясувалось, що дрони Сил спеціальних операцій влучили по ЗРК С-400, який перебував у центральній частині півострова та прикривав навколишні військові об'єкти ЗС РФ. 9 березня — ще одна атака: цього разу в Криму поцілили по базі БпЛА "Оріон" та ЗРК "Панцир-С1". Операцію реалізували бійці ВМС України, які, окрім того, також підірвали катери БК-16.

Нагадуємо, зранку 18 березня було гучно неподалік окупованого Криму: у Краснодарі стався наліт дронів, які загрожували об'єкту ЗС РФ в центрі міста