ССО влучили по ракетній установці в Криму: які цілі уразили БпЛА на відстані 60-200 км (фото)

Сили спеціальних операцій повідомили про ураження ракетної установки С-400, яку росіяни ховали в ангарі на території ТОТ Крим. Схованка, у яку влучили з відстані 200 км, має розміри 80 на 15 м, показали фото OSINTерів. Тим часом сумарна кількість цілей, уражених Силами оборони в ніч на 17 березня, — 11-12 точок. Які наслідки ударів по військових цілях Збройних сил Російської Федерації?

В ніч на 17 березня українські дрони дістали до ракетного комплексу в Криму, повідомили бійці ССО у Telegram-каналі. Крім того, вдалось ударити по складу боєприпасів на ТОТ Запорізької області. Удари завдавали безпілотниками мідлстрайк: модель не вказується, але у попередніх відпрацюваннях ішлося про БпЛА FP-2 зі 100 кг вибухівки. Тим часом Генеральний штаб ЗСУ проінформував про серію повітряних ударів, які ідуть смугою від Клінців Брянської області до окупованого Генічеська.

ССО повідомили про два ураження, які стались в ніч на 17 березня:

ракетний комплекс С-400 біля села Шкільного в Криму;

склад боєприпасів біля села Терпіння.

На відео з місця подій — 2-3 влучання ударних безпілотників мідлстрайк, кожен з яких ніс по 100 кг вибухівки. Крім того, на відстані в кілька десятків кілометрів висів розвідувальний БпЛА, який фіксував результати ураження.

Атака дронів ЗСУ — деталі ударів в Криму

У Telegram-каналі Drome Bomber опублікували супутникові фото з точками влучання дронів ССО. Бачимо, що на зображенні позначено шість прямокутних об'єктів, у які влучили українські безпілотники з відстані в сотню кілометрів. Орієнтовні координати влучання: точка 1 — 46.97769, 35.38755 (Запоріжжя), точка 2 — 45.0597, 33.87967. Розміри цілей — 60-80 м на 10-15 м. Також зауважується, що поруч з точкою 2 є ще один об'єкт, який міг би зацікавити Сили оборони, — це 10-й науково-вимірювальний пункт центру дальнього космічного зв'язку РФ (так званий "Лунодром", координати 45.0525, 33.89).

Атака дронів ЗСУ — точки ураження в Запорізькій області 17 березня Фото: DroneBomber / Telegram

Атака дронів ЗСУ — точки ураження у Криму 17 березня Фото: DroneBomber / Telegram

Інші удари ЗСУ в ніч на 17 березня

Генштаб ЗСУ розповів про серію інших ударів:

комплекс ТОР-М2У біля села Клинці Брянської області; місце дислокації 15 бригади морської охорони ЗС РФ, яка має на озброєнні комплекс "Бастіон" (запускає ракети "Циркон" та "Онікс") — село Верхньокурганне в Криму; вузол зв'язку біля Мангуша в ТОТ Донецької області; склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі; склади боєприпасів біля сіл Степного та Терпіння на ТОТ Запорізької області; тренувальний центр операторів БпЛА на Генічеській Гірці на ТОТ Херсонської області; пункти управління БпЛА біля Гуляйполя та Обратного на ТОТ Запорізької області; бліндажі ЗС РФ біля Часового Яру на ТОТ Запорізької області;

Вказані точки ураження можна розмістити на Google maps, і тоді бачимо, що найдальший удар — це атака дронів ССО на ракетний комплекс в Криму, до якого довелось летіти 200 км. Крім того, на відстані близько 120 км — окупований Мангуш, а до Клинців дрони летіли близько 60 км.

Атака дронів ЗСУ — карта ударів 17 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про інші атаки дронів ЗСУ та Сил оборони по військових та стратегічних цілях ЗС РФ в Криму та на інших окупованих територіях. Один з ударів відбувся в ніч на 12 березня. Як повідомила пресслужба ГУР Міноборони, вдалось влучити по РЛС "Подльот", "Каста" та по інших цілях, які ослабили протиповітряну оборону окупованого півострова.

Нагадуємо, 17 березня ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що дрони ЗСУ вже перелітають Уральські гори.