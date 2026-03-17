Шойгу заявив, що Урал під загрозою через українські дрони

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу визнав, що Україна може дістатися до важливих об'єктів в Росії навіть на великій відстані, в тому числі на Уралі.

Українські атаки, які дістають об'єкти Росії навіть на Уралі, виявилися дуже ефективним. Цей факт вже почала прямо визнавати офіційна верхівка Кремля. Зокрема, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу на виїзній нараді в Уральському федеральному окрузі зробив тривожну заяву про безпеку регіону. Про це пише російське інформаційне агентство ТАСС.

Шойгу визнав, що тепер Урал не безпечне місце в Росії, адже "перебуває в зоні прямої загрози" від України.

"Урал, який ще недавно був недосяжний для повітряних ударів з України, тепер перебуває у зоні прямої загрози", — заявив Сергій Шойгу на виїзній нараді в Уральському федеральному окрузі.

Масовані атаки дронів в Росії

Варто зазначити, що в Росії мало не щодня лунають вибухи. Українські дрони дістаються до значної кількості регіонів РФ.

26 лютого у Міністерстві оборони Росії заявили про масовані атаки безпілотників на низку регіонів країни та тимчасово анексований Крим. За даними відомства, лише за шість годин російські сили протиповітряної оборони нібито збили 167 українських дронів. Мова йшла про Брянську, Калузьку, Курську, Орловську та Тульську, Московську області, а також про анексований Крим.

11 березня безпілотники масовано атакували Самарську область Росії. Вибухи лунали у Самарі, Сизрані та Тольятті, де після атаки почалася пожежа. Головною ціллю був хімічний завод "КуйбишевАзот", що розташований у місті Тольятті.

17 березня серія вибухів прогриміла у Краснодарській області Росії на тлі масованої атаки безпілотників. Основною ціллю атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.