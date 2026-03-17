У російському Слов'янськ-на-Кубані вибухи і пожежа: дрони атакують НПЗ (відео)

У ніч на 17 березня серія вибухів прогриміла у Краснодарській області Росії на тлі масованої атаки безпілотників. Мешканці скаржаться на гул моторів у небі та яскраві спалахи.

Після серії вибухів у Слов'янську-на-Кубані Слов'янського району області спалахнули пожежі у різних районах міста. Основною ціллю атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод, повідомив вранці керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край. Атака БпЛА триває з 03:00 дотепер. Основна ціль — НПЗ. Вже є результати не землі, пожежа в різних районах міста", — зазначив посадовець.

Про атаку на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані також писали OSINT-аналітики. Повідомляється, що внаслідок роботи російської протиповітряної оборони уламки збитих цілей рухнули на готель та вантажівку.

За даними російських Telegram-каналів, загалом у Слов'янському районі Краснодарського краю прогриміли щонайменше 10 вибухів. Очевидці розповідають, що було вже близько двох хвиль атаки. Обстріл супроводжується яскравими спалахами та гулом у небі.

Тим часом в аеропорту Краснодарського краю з 02:30 години запроваджені обмеження на посадження та виліт літаків на тлі атаки. Офіційно російська влада на момент публікації не коментувала атаку дронів на регіон.

Москву атакують дрони вже четвертний день поспіль

Тим часом продовжується атака безпілотників на російську столицю. Російські медіа з посиланням на заяву мера Сергія Собяніна повідомляють про близько 40 нібито збитих дронів упродовж ночі 17 березня. Відомо, що екстрені служби працюють на місцях "падіння уламків".

Інформації про наслідки тривалої масованої атаки на Москву російська влада не розкриває.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня безпілотники атакували нафтобазу у Краснодарській області РФ, через що здійнялася сильна пожежа.

15 березня дрони вдруге за тиждень уразили нафтобазу у російському Тихорецьку.