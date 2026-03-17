В российском Славянск-на-Кубани взрывы и пожар: дроны атакуют НПЗ (видео)

В ночь на 17 марта серия взрывов прогремела в Краснодарской области России на фоне массированной атаки беспилотников. Жители жалуются на гул моторов в небе и яркие вспышки.

После серии взрывов в Славянске-на-Кубани Славянского района области вспыхнули пожары в разных районах города. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод, сообщил утром руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. Атака БпЛА продолжается с 03:00 до сих пор. Основная цель — НПЗ. Уже есть результаты не земле, пожар в разных районах города", — отметил чиновник.

Об атаке на НПЗ в Славянске-на-Кубани также писали OSINT-аналитики. Сообщается, что в результате работы российской противовоздушной обороны обломки сбитых целей рухнули на отель и грузовик.

По данным российских Telegram-каналов, всего в Славянском районе Краснодарского края прогремели по меньшей мере 10 взрывов. Очевидцы рассказывают, что было уже около двух волн атаки. Обстрел сопровождается яркими вспышками и гулом в небе.

Тем временем в аэропорту Краснодарского края с 02:30 часов введены ограничения на посадку и вылет самолетов на фоне атаки. Официально российские власти на момент публикации не комментировали атаку дронов на регион.

Москву атакуют дроны уже четвертый день подряд

Тем временем продолжается атака беспилотников на российскую столицу. Российские медиа со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина сообщают об около 40 якобы сбитых дронов в течение ночи 17 марта. Известно, что экстренные службы работают на местах "падения обломков".

Информации о последствиях длительной массированной атаки на Москву российские власти не раскрывают.

Напомним, в ночь на 16 марта беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарской области РФ, из-за чего поднялся сильный пожар.

15 марта дроны второй раз за неделю поразили нефтебазу в российском Тихорецке.