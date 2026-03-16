Россию атакуют дроны: в Краснодарской области пылает нефтебаза, БпЛА летят на Москву (видео)

В ночь на 16 марта в разных регионах России были слышны взрывы на фоне атаки беспилотников. В частности российская ПВО пытается сбить дроны в окрестностях Москвы.

А в Краснодарской области России БпЛА атаковали нефтебазу, в результате чего поднялся сильный пожар. Об этом сообщают OSINT-каналы.

Под ударом оказалась нефтебаза в городе Лабинск Лабинского района, отмечают аналитики. Кадры пожара на объекте активно распространяют в сети.

"Лабинск, Краснодарский край, была атакована нефтебаза", — говорится в сообщении.

Официальной информации или подтверждения поражения нефтебазы в Лабинске на момент публикации не поступало.

Дроны атакуют Москву: что известно

Российская столица уже длительное время находится под атакой беспилотников. Об этом поздно вечером 15 марта сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

"Москва уже длительное время под атакой неизвестных БпЛА", — говорится в сообщении.

Российские медиа, в частности СМИ "Известия", около 02:00 часов в ночь на 16 марта писали, что возле Москвы было якобы сбито сначала шесть, а затем еще пять дронов, летевших в направлении столицы РФ. Примерно через полчаса росСМИ со ссылкой на мэра Москвы Собянина сообщали о якобы сбитии еще пяти дронов на окраинах города.

Скриншот | росСМИ сообщают о налете беспилотников на Москву

Информации о последствиях атаки не поступало.

Напомним, в ночь на 15 марта дроны второй раз за неделю поразили нефтебазу в российском Тихорецке.

Также 15 марта российский Белгород атаковали ракеты: город оказался без света, тепла и воды.