Россию атакуют дроны: в Краснодарской области пылает нефтебаза, БпЛА летят на Москву (видео)
В ночь на 16 марта в разных регионах России были слышны взрывы на фоне атаки беспилотников. В частности российская ПВО пытается сбить дроны в окрестностях Москвы.
А в Краснодарской области России БпЛА атаковали нефтебазу, в результате чего поднялся сильный пожар. Об этом сообщают OSINT-каналы.
Под ударом оказалась нефтебаза в городе Лабинск Лабинского района, отмечают аналитики. Кадры пожара на объекте активно распространяют в сети.
"Лабинск, Краснодарский край, была атакована нефтебаза", — говорится в сообщении.
Официальной информации или подтверждения поражения нефтебазы в Лабинске на момент публикации не поступало.
Дроны атакуют Москву: что известно
Российская столица уже длительное время находится под атакой беспилотников. Об этом поздно вечером 15 марта сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
"Москва уже длительное время под атакой неизвестных БпЛА", — говорится в сообщении.
Российские медиа, в частности СМИ "Известия", около 02:00 часов в ночь на 16 марта писали, что возле Москвы было якобы сбито сначала шесть, а затем еще пять дронов, летевших в направлении столицы РФ. Примерно через полчаса росСМИ со ссылкой на мэра Москвы Собянина сообщали о якобы сбитии еще пяти дронов на окраинах города.
Информации о последствиях атаки не поступало.
Напомним, в ночь на 15 марта дроны второй раз за неделю поразили нефтебазу в российском Тихорецке.
Также 15 марта российский Белгород атаковали ракеты: город оказался без света, тепла и воды.