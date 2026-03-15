По энергетике Белгорода ударили ракетами: город без света, тепла и воды (видео)

В ночь на 15 марта ударные беспилотники и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру российского Белгорода, в результате чего в городе начались проблемы со светом.

Также в Белгороде перебои с поставками воды и отопления, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ", — написал Гладков.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших внасилдко атаки нет.

"Получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с поставками электроэнергии, водоснабжением и отоплением", — отметил Гладков.

Губернатор пообещал предоставить более точный масштаб повреждений в светлое время суток.

"В Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома. Все аварийные службы находятся на местах", — подчеркнул Гладков.

Відео дня

В то же время в сети появились видео, на которых слышны взрывы и прилеты в Белгороде.

"Ракетный удар был по объектам энергетической инфраструктуры, ТЭЦ, подстанции", — говорится в подписи к одному из видео.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ракетный обстрел Белгорода.

Напомним, вечером 14 марта ВСУ уничтожили склад российских ракет в Луганской области.

В ночь на 14 марта дроны поразили ключевой узел Афипского НПЗ.