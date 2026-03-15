"Слышно на километры": ВСУ уничтожили склад российских ракет в Луганской области (видео)

К вечеру 14 марта во временно оккупированном Должанске Луганской области прогремели мощные взрывы, после чего началась детонация боеприпасов, которые ВС РФ хранили неподалеку жилого массива.

Звуки взрывов слышны на расстояние нескольких киломтеров, пишет местный телеграмм-канал "Луганщина Оперативная".

"Детонирует склад с ракетами для ПВО, который, как оказалось, держали буквально возле жилого сектора. Взрывы идут один за другим — мощная детонация, грохот слышен на километры", — говорится в подписи к обнародованному видео.

Отмечается, что люди находятся в панике, а окна в домах дрожат.

"Это уже фундамент ка*апов — когда такие склады держат за спинами или вообще перед носом у гражданских", — говорится в заметке.

Информацию о поражении склада российских ракет в Должанске подтвердил также руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"На временно оккупированной территории Луганщины уничтожен склад российских ракет", — отметил Коваленко.

На момент публикации материала в Генштабе ВСУ не комментировали удар о склада боеприпасов ВС РФ в Должанске.

