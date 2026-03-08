РФ готовила новый удар: Донецкий аэропорт атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow (видео)

Украинские военные 8 марта нанесли удар по складу боеприпасов неподалеку от Донецкого аэропорта. Вероятно, для атаки использовали ракетное вооружение.

Склад боеприпасов располагался на территории завода "Точмаш" возле Донецкого аэропорта. Об этом сообщили аналитики OSINT-проекта "Киберборошно".

Они отметили, что это был второй этап операции по заданию ракетной атаки вблизи Донецкого аэропорта.

"Согласно информации, которую распространяют в местных чатах, возможен разлет боеприпасов и их дальнейшая детонация", — отметили аналитики.

7 марта были поражены площадки подготовки и запуска БпЛА типа "Гербера" и "Шахед", которые используются для минирования, разведки и ударов по переднему краю вдоль фронта.

Украинские военные использовали ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом украинский удар был нанесен в момент, когда враг готовился к осуществлению очередной атаки, свидетельствует видео.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP было поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника типа "Шахед".

Напомним, Фокус рассказывал, что РФ увеличила количество ангаров для хранения БпЛА, которые располагаются прямо на взлетно-посадочной полосе Донецкого аэропорта. Примерно 10 ангаров обустроили возле разрушенного терминала.

Напомним, в конце февраля Украина уничтожила сеть управления "Шахедами" с территории Беларуси. Mesh-сеть позволяла вражеским дронам поддерживать непрерывную связь между собой, даже если часть аппаратов уничтожали.

Также Фокус писал о том, что украинские пограничники сбили из автомата российский "Шахед". БПЛА летел низко.