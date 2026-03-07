Масштабный пожар с детонацией: ВСУ поразили ракетами ATACMS и SCALP склад "Шахедов" в Донецком аэропорту
Баллистическими ракетами ATACMS и крылатыми SCALP был поражен важный объект россиян во временно оккупированной Донецкой области. Из района ДАП ВС РФ запускали по Украине ударные беспилотники.
В субботу, 7 марта, в районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP было поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника типа "Шахед". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил ВСУ.
В ГШ ВСУ сообщают также о масштабном пожаре и вторичной детонации, которая была зафиксирована на объекте.
Какие еще объекты поразили Силы обороны
Силы обороны Украины поразили пункт управления БпЛА в районе Дибровы (ВОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (ВОТ Харьковской обл.).
Кроме того, Силы обороны били по артиллерийским средствам противника в районах Тавильжанки (ВОТ Харьковской обл.), Воскресенки и Новопавловки (ВОТ Донецкой обл.).
Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новогригорьевки, Железнодорожного (ВОТ Запорожской обл.), Торского (ВОТ Донецкой обл.) и Сопича (Сумская обл.).
Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются, сообщили в Генеральном штабе.
Напомним, в конце февраля Украина уничтожила сеть управления "Шахедами" с территории Беларуси. Mesh-сеть позволяла вражеским дронам поддерживать непрерывную связь между собой, даже если часть аппаратов уничтожали.
Также Фокус писал о том, что украинские пограничники сбили из автомата российский "Шахед". БПЛА летел низко.