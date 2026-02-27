Украина уничтожила сеть управления "Шахедами" с территории Беларуси: "Флеш" объяснил, как она работает

Украина успешно разрушила современную систему связи, которую Россия использовала для управления беспилотниками "Шахед" с территории Беларуси. Как пояснил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, речь идет о Mesh-сети, которая позволяла дронам поддерживать непрерывную связь между собой, даже если часть аппаратов уничтожали.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает издание "Украинская правда", По его словам, удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали беспилотники "Шахед" на севере Украины. В целом, это положительно повлияло на обороноспособность столицы и центральных регионов, однако он не раскрыл деталей того, как именно сеть была уничтожена и каким образом она функционировала.

Зато советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале объяснил принцип работы Mesh-сети на беспилотниках. По его словам, радиомодемы на "Шахедах" не только передают и принимают сигналы, но и выполняют роль ретрансляторов и усилителей сигнала для других дронов.

Принцип работы Mesh-сети Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"При такой схеме все Шахеды в воздухе связаны по радио между собой. В результате можно сбить несколько Шахедов и связь не оборвется, она просто пойдет через другие Шахеды", — написал он.

Особенностью последних атак было то, что начальные точки управления беспилотниками были расположены на территории Беларуси. В частности, такие точки, установленные на высоких мачтах с мощными антеннами, позволяли обеспечить направленную передачу сигнала на Украину.

"Такие высокие точки связи на территории противника излучают радиосигналы, которые наша радиоразведка видит с нашей территории. Мы можем запеленговать сигнал и сказать, что он 100% идет с такого-то места", — пояснил специалист.

В частности, несколько таких точек в Беларуси обслуживали дроны в разных регионах Украины. Одна из них обеспечивала управление дронами над Киевом, другая — удары по западной части страны, в частности по железнодорожной инфраструктуре на маршруте Киев-Ковель.

"Конечно, мы не стали молча наблюдать за этим процессом управления Шахедами с территории РБ", — добавил он.

Также Бескрестнов поделился техническими деталями Mesh-модемов, работающих в полосе 3200-3400 МГц. Он отметил, что ширина сигнала обычно составляет 4,5 МГц, а при передаче видео сигнал меняется и формирует несколько вертикальных "колонок". Такие характеристики хорошо известны специалистам по радиоэлектронной борьбе, а украинские военные, которые осваивают эти технологии самостоятельно, строят собственные пункты радионаблюдения для выявления управляемых атак.

"При всем желании мы не можем закрыть всю страну точками радиомониторинга, а Шахэды работают по тылам, поэтому кто может и хочет, включайтесь в процесс выявления управляемых дипстрайков", — написал "Флеш".

Ранее, военный объяснял, что Россия начала сочетать сложные баллистические ракеты с массовыми запусками БпЛА типа "Шахед", чтобы создавать дополнительное давление на украинские системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Михаил Федоров объяснял, что противовоздушная оборона Украины начала использовать систему After Action Review и электронный анализ ударов Российской Федерации, и он надеется, и это должно улучшить силы ПВО.