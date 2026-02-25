Запускают дешевые "Шахеды" вместе с баллистикой: РФ изменила тактику ударов по Украине, — военный

Россия начала сочетать сложные баллистические ракеты с массовыми запусками БпЛА типа "Шахед", чтобы создавать дополнительное давление на украинские системы противовоздушной обороны. В частности, новая тактика врага предусматривает использование дешевых беспилотников как "рассеивающего элемента", что истощает ресурсы и отвлекает внимание от основных угроз.

Как рассказал командир зенитно-ракетной батареи 1030-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона "Аквила" Александр Степаненко в эфире "День.LIVE", главная опасность современных атак заключается не столько в силе отдельной ракеты, сколько в перегрузке систем ПВО. По его словам, российские войска пытаются одновременно запускать такое большое количество целей, чтобы украинские операторы и техника физически не успели их обработать.

"Еще полгода назад я командовал пехотным подразделением и могу оценивать ситуацию по собственному опыту. Сейчас, работая непосредственно против воздушной обороны, вижу, что тактика врага изменилась: мы всегда противопоставляем их действиям собственные методы, современное вооружение и изобретения", — пояснил Степаненко.

Відео дня

По его словам, Россия сочетает удары баллистическими ракетами и массовыми запусками дешевых беспилотников, чтобы перегрузить ПВО. Если раньше главной угрозой считались сложные ракеты, то сейчас массированные "Шахеды" оказывают дополнительное давление благодаря своему количеству и низкой стоимости.

"Они хорошо понимают ситуацию и пытаются опережать наши действия, а мы потом находим эффективные противовесы. Если вспомнить 2022 год, то больше всего опасений вызывали баллистические ракеты, сложнее "Шахедов". В то же время беспилотники "Шахед" более массированные и дешевые, их запускают очень много. С точки зрения перехвата, баллистические ракеты сложнее, но именно численность "Шахедов" создает нагрузку на систему ПВО. Именно поэтому враг комбинирует оба типа ударов, чтобы перегрузить нашу противовоздушную оборону", — пояснил эксперт.

Ранее в отчете аналитиков американского Института изучения войны отмечалось, что Россия меняет приоритеты своих воздушных атак по Украине. После зимних ударов по энергетической инфраструктуре, в последнее время враг больше концентрируется на объектах железнодорожной и водной сети. В то же время, по оценкам экспертов, Москва вероятно продолжит применять ракеты большой дальности для ударов по критическим энергетическим объектам страны.

Также Фокус писал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, сейчас враг распределяет удары по типам вооружения, комбинируя различные ракеты и средства поражения, чтобы максимально усложнить оборону Украины. И все же стратегическая цель России не изменилась — они все равно стремятся, чтобы условия жизни в Украине стали максимально сложными.