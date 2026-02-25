Запускають дешеві "Шахеди" разом з балістикою: РФ змінила тактику ударів по Україні, — військовий

Росія почала поєднувати складні балістичні ракети з масовими запусками БпЛА типу "Шахед", щоб створювати додатковий тиск на українські системи протиповітряної оборони. Зокрема, нова тактика ворога передбачає використання дешевих безпілотників як "розсіювального елемента", що виснажує ресурси та відволікає увагу від основних загроз.

Як розповів командир зенітно-ракетної батареї 1030-го окремого зенітно-ракетного дивізіону "Аквіла" Олександр Степаненко в ефірі "День.LIVE", головна небезпека сучасних атак полягає не стільки у силі окремої ракети, скільки у перевантаженні систем ППО. За його словами, російські війська намагаються одночасно запускати таку велику цілей, щоб українські оператори та техніка фізично не встигли їх обробити.

"Ще півроку тому я командував піхотним підрозділом і можу оцінювати ситуацію з власного досвіду. Зараз, працюючи безпосередньо проти повітряної оборони, бачу, що тактика ворога змінилася: ми завжди протиставляємо їхнім діям власні методи, сучасне озброєння та винаходи", — пояснив Степаненко.

За його словами, Росія поєднує удари балістичними ракетами та масовими запусками дешевих безпілотників, щоб перевантажити ППО. Якщо раніше головною загрозою вважалися складні ракети, то зараз масовані "Шахеди" завдають додаткового тиску завдяки своїй кількості та низькій вартості.

"Вони добре розуміють ситуацію та намагаються випереджати наші дії, а ми потім знаходимо ефективні противаги. Якщо згадати 2022 рік, то найбільше побоювань викликали балістичні ракети, складніші за "Шахеди". Водночас безпілотники "Шахед" масованіші та дешевші, їх запускають дуже багато. З точки зору перехоплення, балістичні ракети складніші, але саме чисельність "Шахедів" створює навантаження на систему ППО. Саме тому ворог комбінує обидва типи ударів, щоб перевантажити нашу протиповітряну оборону", — поясни експерт.

Раніше у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни зазначалося, що Росія змінює пріоритети своїх повітряних атак по Україні. Після зимових ударів по енергетичній інфраструктурі, останнім часом ворог більше концентрується на об’єктах залізничної та водної мережі. Водночас, за оцінками експертів, Москва ймовірно продовжить застосовувати ракети великої дальності для ударів по критичних енергетичних об’єктах країни.

Також Фокус писав, що, на думку військового експерта Олега Жданова, зараз ворог розподіляє удари за типами озброєння, комбінуючи різні ракети та засоби ураження, щоб максимально ускладнити оборону України. Та все ж стратегічна мета Росії не змінилася — вони всеодно прагнуть, щоб умови життя в Україні стали максимально складними.