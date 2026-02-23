РФ змінює цілі повітряних атак і посилює диверсії в Україні: в ISW розкрили наміри Кремля

Останнім часом росіяни під час масованих атак по Україні більше зосереджуються на залізничній і водній інфраструктурі. Також теракт у Львові свідчить про ескалацію Росією диверсійної кампанії, спрямованої на дестабілізацію українського суспільства.

Про зміну цілей масованих ударів РФ у війні в Україні пише американський Інститут вивчення війни у звіті за 22 лютого. Аналітики зазначили, що про зміщення фокуса уваги окупантів зі здебільшого енергетичної інфраструктури на водну за залізничну говорить масштабний комбінований удар у ніч з 21 на 22 лютого.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, росіяни протягом ночі запустили 297 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і 50 ракет, зокрема "Циркон", "Іскандер-М/С-400", 18 крилатих Х-101 і 4 крилаті ракети Х-59/69 — усього 347 повітряних цілей, з яких українські захисники збили 274 БПЛА і 33 ракети.

В ПС ЗСУ повідомили, що 4 ракет і 23 ударні безпілотники вразили 14 місць на території України, а також у п'яти локаціях були зафіксовані падіння уламків. Під атакою були здебільшого Київська, Одеська, Кіровоградська та Полтавська області.

Війна в Україні: РФ атакує залізницю та водопостачання

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни під час масованої атаки 22 лютого атакували українську логістику, зокрема водопостачання в містах і залізничну інфраструктуру замість енергетичної, яка була під прицілом комбінованих ударів останнім часом. За інформацією віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби, росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях і пошкодили два локомотиви. РФ також пошкодила цивільну, комерційну, медичну, житлову та енергетичну інфраструктуру в Києві та Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики зазначили, що Росія змінює цілі масованих атак на Україну після того, як протягом зими била по українській енергомережі, хоча, ймовірно, окупанти продовжать намагатися зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру ударами великої дальності.

Російські масовані ракетно-дронові атаки на Україну з лютого 2025-го по лютий 2026 року Фото: ISW

Війна в Україні: що відомо про теракт у Львові

Також в ISW зазначили, що українські чиновники звинуватили російські розвідувальні служби в організації теракту у Львові в торговому центрі 22 лютого з використанням саморобного вибухового пристрою. Володимир Зеленський заявив, що РФ завербувала виконавців злочину через Telegram. За даними Національної поліції, спецслужби Росії завербували для виготовлення та встановлення СВП у заздалегідь визначених місцях жінку з Рівненської області.

"Росія, ймовірно, ескалює диверсійну кампанію, спрямовану на підрив довіри українців до їхньої безпеки та дестабілізацію українського суспільства", — зазначили аналітики.

Про те, що РФ організувала теракт у Львові для дестабілізації ситуації, також сказав міський голова Андрій Садовий. Він пояснив, що росіяни навмисно обрали таке місце й час, оскільки на момент нападу в місті було багато туристів і військовослужбовців.

Також аналітики нагадали, що нещодавно Україна та Молдова запобігли вбивствам росіянами кількох відомих політиків і співробітників оборонної галузі, а Служба безпеки України попередила, що Кремль хоче за допомогою гучних убивств поширити серед українців паніку та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію.

"Росія, ймовірно, продовжить такі напади та спроби вбивства для досягнення своєї мети дестабілізації України, а також може скористатися повідомленнями про напади або арешти, пов'язані зі зірваними змовами, для просування наративів, спрямованих на поширення паніки та недовіри в українському суспільстві", — попереджають в ISW.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Перед тим, у ніч на 22 лютого, від масованої ракетно-дронової атаки РФ постраждали Київ і Київська область.

Опівночі 22 лютого стався теракт у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна правоохоронниця Вікторія Шпилька і постраждали ще 25 осіб. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що Росія готує нові теракти проти українців.