Атака ЗС РФ на Київ і Київську область: кількість постраждалих зросла (фото, відео)

Кількість поранених унаслідок нічної атаки ЗС РФ на Київ і Київську область у ніч на 22 лютого зросла до 17. Серед постраждалих — четверо дітей.

Наразі в медичних установах перебувають п'ятеро осіб — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості й отримує всю необхідну медичну допомогу, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської армії руйнування зафіксовано в Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

За інформацією Калашника, загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 помешкань: це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках.

"Але й ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Також постраждали об'єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт", — уточнив чиновник.

Щодо наслідків у районах, то в Броварському пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку, в Обухівському — пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні й багатоповерхівки), навчального закладу, автомобілів і залізничної інфраструктури. Крім того, поранення дістали три людини, зокрема дитина.

Люди отримали осколкові поранення, різані рани, переломи, отруєння продуктами горіння і гострі реакції на стрес.

У Бориспільському районі внаслідок атаки травмовано одну людину, пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі.

Також унаслідок вибухової хвилі постраждала церква.

У Бучанському районі поранено шість мирних жителів, серед яких половина — це діти. Як і в інших постраждалих районах, тут пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торгові приміщення.

У Фастівському районі травмовано семеро осіб, серед яких одна дитина. Відомо про одного загиблого.

Зараз на місцях прильотів працюють усі оперативні служби.

"Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям", — запевнив Калашник.

Унаслідок атаки по Софіївській Борщагівці постраждав і будинок народного депутата України Дмитра Разумкова. За його словами, у будинку вибиті вікна і є пошкодження, але ніхто з близьких не постраждав.

У передмісті Києва постраждали жінка та дитина — їх госпіталізовано. Попередньо, уламки впали в приватному секторі.

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Дніпровському районі уламок ракети впав біля підстанції швидкої медичної допомоги. Обійшлося без пожеж і потерпілих. Падіння уламків зафіксовано і в інших районах столиці.

Також повідомлялося, що ЗС РФ атакували ракетами американський завод компанії Mondelez, розташований на Сумщині.